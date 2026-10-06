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Bejelentette az elnök: megkezdődött a nagyszabású akció, szövetséges támogatással söpörnék el a lázadókat
Globál

Bejelentette az elnök: megkezdődött a nagyszabású akció, szövetséges támogatással söpörnék el a lázadókat

Portfolio
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Nagyszabású katonai hadművelet megindítását jelentette be Jemen elnöki vezetése hétfőn. Az akció célja a főváros, Szanaa visszafoglalása, valamint az iráni támogatást élvező huszi milícia uralmának felszámolása - közölte az Aawsat.

Rasád al-Alími, a jemeni Elnöki Vezetői Tanács elnöke az X közösségi platformon jelentette be a "Jemen hajnala" (Yemen Dawn) fedőnevű hadműveletet.

Közlése szerint az offenzíva a jemeni fegyveres erők és katonai alakulatok részvételével, valamint a szövetségesek és partnerek támogatásával zajlik.

Néhány órával a bejelentést megelőzően a jemeni legitimitást támogató koalíció jelezte, hogy teljes körű hadműveleti támogatást nyújt a jemeni erőknek. Ezt mindaddig folytatják, amíg helyre nem állnak az állami intézmények, és meg nem szűnik a huszik által a tengeri hajózás szabadságára jelentett fenyegetés.

Rasád al-Alími vasárnap kiemelte, hogy a kormány csak a békés rendezési lehetőségek kimerülése után fordult a katonai megoldáshoz.

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Címlapkép forrása: Samet Dogan/Anadolu Agency/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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