Bejelentette az elnök: megkezdődött a nagyszabású akció, szövetséges támogatással söpörnék el a lázadókat

Rasád al-Alími, a jemeni Elnöki Vezetői Tanács elnöke az X közösségi platformon jelentette be a "Jemen hajnala" (Yemen Dawn) fedőnevű hadműveletet.

Közlése szerint az offenzíva a jemeni fegyveres erők és katonai alakulatok részvételével, valamint a szövetségesek és partnerek támogatásával zajlik.

Néhány órával a bejelentést megelőzően a jemeni legitimitást támogató koalíció jelezte, hogy teljes körű hadműveleti támogatást nyújt a jemeni erőknek. Ezt mindaddig folytatják, amíg helyre nem állnak az állami intézmények, és meg nem szűnik a huszik által a tengeri hajózás szabadságára jelentett fenyegetés.

Rasád al-Alími vasárnap kiemelte, hogy a kormány csak a békés rendezési lehetőségek kimerülése után fordult a katonai megoldáshoz.

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