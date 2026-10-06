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Bejelentette Donald Trump embere: eldőlt Ukrajna NATO-tagsága
Globál

Bejelentette Donald Trump embere: eldőlt Ukrajna NATO-tagsága

Portfolio
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Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Washington konstruktív szerepet kíván játszani az ukrajnai háború lezárásában, ám a jelenlegi folyamatok egyáltalán nem a béke irányába mutatnak - számolt be a RBK. Arra is kitért, hogy Ukrajna NATO-tagsága nincs napirenden.

Rubio hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a konfliktus lezárására összpontosít, ugyanakkor elismerte, hogy

a helyzet jelenleg nem a rendezés felé halad.

A tárcavezető sajnálatát fejezte ki a háború magas áldozatszáma miatt, és egyértelművé tette, hogy

Ukrajna NATO-tagsága jelenleg nincs napirenden.

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A nyilatkozat olyan időszakban hangzott el, amikor a béketárgyalások kilátásai egyre borúsabbak. Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég nonszensznek minősítette az Ukrajna és Oroszország közötti kölcsönös csapásmérések leállítására vonatkozó javaslatot, Friedrich Merz német kancellár pedig úgy fogalmazott, hogy az agresszor fél nem mutat érdeklődést a valódi béketárgyalások iránt.

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Címlapkép forrása: STR/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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