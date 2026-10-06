Bejelentette Donald Trump embere: eldőlt Ukrajna NATO-tagsága

Rubio hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok a konfliktus lezárására összpontosít, ugyanakkor elismerte, hogy
a helyzet jelenleg nem a rendezés felé halad.
A tárcavezető sajnálatát fejezte ki a háború magas áldozatszáma miatt, és egyértelművé tette, hogy
Ukrajna NATO-tagsága jelenleg nincs napirenden.
A nyilatkozat olyan időszakban hangzott el, amikor a béketárgyalások kilátásai egyre borúsabbak. Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrég nonszensznek minősítette az Ukrajna és Oroszország közötti kölcsönös csapásmérések leállítására vonatkozó javaslatot, Friedrich Merz német kancellár pedig úgy fogalmazott, hogy az agresszor fél nem mutat érdeklődést a valódi béketárgyalások iránt.
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