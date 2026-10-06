Botrányos kijelentést tett Tucker Carlson Hitlerről, egy egész országot vérig sértett vele

Botrányosnak nevezte kedden Adam Szlapka lengyel kormányszóvivő Tucker Carlson amerikai politikai kommentátor kijelentését, mely szerint „nem volt alaptalan”, hogy Adolf Hitler a második világháborút elindítva 1939-ben megtámadta Lengyelországot.

Carlson múlt pénteken a YouTube-on közzétett programjában a Jacob Rees-Mogg brit konzervatív politikussal folytatott vita során hazugságnak nevezte, hogy „Hitler egyszerűen minden ok nélkül lépett be Lengyelországba”. Carlson ebben a vonatkozásban az első világháború után Lengyelországnak jutott bizonyos területeket érintő német igényekkel érvelt.

A műsorvezető azt kérdőjelezte meg, hogy Nagy-Britanniának bölcs dolog volt-e részt vennie a második világháborúban. London azt követően üzent hadat a náci Németországnak, hogy az megtámadta az Egyesült Királyság szövetségesének számító Lengyelországot.

A lengyel kormányszóvivő az RMF24 rádiócsatornán botrányosnak nevezte az amerikai médiaszemélyiség kijelentését. Megerősítette: az ügy miatt a washingtoni lengyel nagykövetség ügyvivője bocsánatkérésre szólította fel Carlsont.

Carlson műsorára kedden Tom Rose, az Egyesült Államok varsói nagykövete is reagált, aki az X-en Amerika legveszélyesebb demagógjának és történelmi analfabétának nevezte a publicistát.

Carlson „minden erkölcsi értékelés elhomályosítására törekszik”, ezáltal nem a történelem tisztázását, hanem elferdítését célozza. Ebben a felfogásban a támadók áldozatokká, az áldozatok támadókká válnának, a diktátorokat pedig államférfinak titulálnák – fogalmazott a nagykövet.

Leszögezte: Carlson felfogásában

a legnagyobb kaliberű bűncselekmények kontextusát eltörlik, hogy a felelősséget az áldozatokra hárítsák át.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter megköszönte az amerikai nagykövet bejegyzését az X-en.

Tucker Carlson az egyik legismertebb amerikai kommentátornak számít, korábban a Fox News konzervatív televízió műsorvezetője volt. Kijelentései gyakran vitát váltanak ki. Az elmúlt időszakban Carlson elhatárolódott az amerikai republikánusoktól, egyebek mellett Donald Trump amerikai elnök Iránnal kapcsolatos politikája miatt.

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