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Csökkent az Ukrajna végső győzelmébe vetett hit, Putyinnak még sincs oka örömre
Globál

Csökkent az Ukrajna végső győzelmébe vetett hit, Putyinnak még sincs oka örömre

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Egy új felmérés szerint az ukrán lakosság 62 százaléka azt mondta, hajlandók kitartani az Oroszország által ellenük folytatott háborúban, ameddig csak szükséges – írja a The Kyiv Independent.

A 62 százalékos arány lényegében változatlan a nyár végi mérésekhez képest. 4 százalék mondta azt, hogy nagyjából még egy évig bírná, míg 23 százalékuk legfeljebb néhány hónapot vagy fél évet jelölt meg. A fennmaradó 11 százalék bizonytalan volt a kérdésben.

A felmérést szeptember 12. és 21. között végezték, amikor Oroszország már megkezdte a sugárhajtású drónokkal és a civil célpontok elleni csapásokkal végrehajtott új offenzíváját. A kutatást végző Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet megjegyezte, hogy az adatfelvétel még a Dnyeper-hidak elleni támadások előtt zárult le.

A válaszadók 79 százaléka bízik Ukrajna végső győzelmében, ezen belül 47 százalék teljesen biztos ebben, 32 százalék pedig inkább erre számít. Mindössze 7 százalék gondolja úgy, hogy Oroszország nyer, míg 14 százalék nem tudott állást foglalni.

A győzelembe vetett bizalom ugyanakkor érezhetően csökkent, hiszen július végén még a megkérdezettek 85 százaléka hitt az ukrán sikerben, és 60 százalék volt ebben teljesen biztos, ám ez utóbbi arány szeptemberre 47 százalékra esett vissza.

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A kutatás egy másik fontos megállapítása, hogy a megkérdezettek 69 százaléka támogatna egy azonnali tűzszünetet a jelenlegi frontvonal mentén azzal a feltétellel, ha Ukrajna jogilag nem ismeri el a megszállt területek feletti orosz fennhatóságot, emellett tovább erősíti hadseregét, valamint folytatja az EU- és NATO-integrációt.

Címlapkép forrása: Andriy Dubchak/Frontliner/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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