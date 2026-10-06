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Egy NATO-tagállam közvetlen közelében ért dróntámadás két hajót – Megszólalt az elnök
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Egy NATO-tagállam közvetlen közelében ért dróntámadás két hajót – Megszólalt az elnök

Portfolio
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Dróntámadás ért két hajót Bulgária fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében - írja a Reuters.

A találatokról Ilijana Jotova bolgár elnök hivatala számolt be kedden reggel, további részleteket azonban nem közölt.

Frissítés (9:50):

Bolgár médiaértesülések szerint a drónok egy kereskedelmi hajót elsüllyesztettek és egy másikat megrongáltak.
Továbbra sem világos, ki felelt a támadásért, és a szófiai kormány nem kívánt nyilatkozni az ügyről.
Rumen Radev bolgár miniszterelnök mára ülést hívott össze az incidens kapcsán a legfontosabb minisztériumok és a biztonsági szolgálatok részvételével.

Egyelőre nem tudni, milyen lobogó alatt közlekedtek az érintett hajók, ahogy az sem ismert, hogy a támadás okozott-e bármilyen sérülést vagy kárt.

Bár arról sem érkezett információ, hogy összefüggésben állna a bulgáriai incidensekkel, Oroszország az éjszaka folyamán újabb csapásokat mért Ukrajna több fekete-tengeri kikötőjére.

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Súlyos csapásokat mért Moszkva Ukrajnára, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Az orosz védelmi minisztérium kedden közölte, hogy

  • Csornomorszkban egy, az ukrán hadsereg ellátását szolgáló teherhajót találtak el,
  • Iljicsanka településen pedig egy rakéta- és tüzérségi fegyvereket tároló raktárt semmisítettek meg.
  • Emellett támadás érte az izmajili kikötő infrastruktúráját is, amelyet a moszkvai védelmi tárca szerint katonai szállítmányok ki- és berakodására használtak.
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Súlyos csapásokat mért Moszkva Ukrajnára, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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