Elég most már Zelenszkijből? – Az ukránok elsöprő többsége tárgyalna Oroszországgal a háború végéről

A szeptember 12. és 21. között végzett közvélemény-kutatásban

az ukrán megkérdezettek 75 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nyitott a tárgyalásokra,

21 százalékuk elutasította ezt,

4 százalékuk pedig nem tudott dönteni.

A kutatóintézet hangsúlyozza, hogy az eredmények gyakorlatilag változatlanok 2025 februárja óta, amikor 74 százalék támogatta a tárgyalások megkezdését.

A KIIS külön kiemeli, hogy a kérdés kizárólag a tárgyalások megkezdésére vonatkozott, nem pedig arra, hogy Ukrajna tegyen-e engedményeket Oroszország javára, és ha igen, milyeneket.

A kutatók közleményükben úgy vélekednek, helytelen lenne a felmérés ezen kérdését az Oroszországnak teendő engedmények támogatottsági mutatójaként értelmezni.

Anton Hruseckij, a KIIS ügyvezető igazgatója a felmérés kapcsán úgy fogalmazott, hogy az ukránok továbbra is ellenállóak, ugyanakkor nyitottak a nehéz kompromisszumokra egy elfogadható béke érdekében.

A felmérés egy másik kérdése Volodimir Zelenszkij politikai jövőjére vonatkozott.

A megkérdezettek 53 százaléka gondolja úgy, hogy az államfőnek egy, azaz a mostani ciklus után vissza kellene vonulnia,

és nem kellene elindulnia a következő elnökválasztáson. Ez az arány 2025 decemberéhez képest 7 százalékponttal emelkedett, amikor még 46 százalék vélekedett így. Ezzel párhuzamosan azok aránya, akik szerint Zelenszkijnek újra kellene indulnia, 45-ről 42 százalékra csökkent.

A telefonos felmérés során 1002, a kormány által ellenőrzött területeken élő, 18 év feletti ukrán állampolgárt kérdeztek meg. A mintába nem kerültek be a megszállt területek lakói, sem a 2022. február 24. után külföldre távozott állampolgárok, a megszállt területekről érkező belső menekültek viszont igen.

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