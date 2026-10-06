Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát

A csapás tegnap este, éjjel történt, drónok találták el az Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi repteret Dzsazánban és a nadzsráni nemzetközi repteret.
A támadásnak három enyhe sérültje van, emellett anyagi kár is keletkezett.
A támadást a jemeni húszik hivatalosan is elismerték: azt is közölték, hogy emellett Rijádot és a Rabih melletti Aramco-olajfinomítót is megtámadták.
Szaúd-Arábia és az általuk támogatott jemeni kormányerők jelenleg nagyszabású offenzívát folytatnak Jemenben az iszlamsita húszik ellen.
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