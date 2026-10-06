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Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát
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Elszabadult a háború: megtámadták a Közel-Kelet legerősebb hatalmát

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Három ember is megsérült egy támadásban, amely két szaúdi nemzetközi reptér ellen irányult és minden jel szerint a jemeni húsziktól származik – írta meg több közel-keleti lap.

A csapás tegnap este, éjjel történt, drónok találták el az Abdullah bin Abdulaziz király nemzetközi repteret Dzsazánban és a nadzsráni nemzetközi repteret.

A támadásnak három enyhe sérültje van, emellett anyagi kár is keletkezett.

A támadást a jemeni húszik hivatalosan is elismerték: azt is közölték, hogy emellett Rijádot és a Rabih melletti Aramco-olajfinomítót is megtámadták.

Szaúd-Arábia és az általuk támogatott jemeni kormányerők jelenleg nagyszabású offenzívát folytatnak Jemenben az iszlamsita húszik ellen.

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Címlapkép forrása: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

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