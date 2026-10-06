Épp a választások előtt olcsósította az üzemanyagárakat az Orlen – Kattant a bilincs a lengyel olajvállalat néhány vezetőjének csuklóján

2023-ig a most ellenzékben lévő Jog és Igazságosság (PiS) volt kormányon Lengyelországban. Szakértők és az akkori ellenzék – a mostani kormányerők – azzal vádolták az állami olajvállalatot, hogy az üzemanyagárak csökkentésével segítette a PiS kampányát.

Az ügyészek szerint a vezetők döntései „súlyos eljárási szabálysértést” jelentettek, és több mint 4,1 milliárd zloty anyagi kárt okoztak a vállalatnak. Bűnösségük esetén a vádlottakra akár 25 év börtönbüntetés is várhat.

2023 augusztus végén, alig több mint egy hónappal a választások előtt, az Orlen – amely a lengyel üzemanyag-piac mintegy 60%-át uralja – hirtelen elkezdte csökkenteni a benzin nagykereskedelmi árait, valamint az általa üzemeltetett kiterjedt benzinkút-hálózatban alkalmazott árakat is.

Október elejére a benzin nagykereskedelmi ára közel 12,7%-kal, míg a benzinkutak átlagos árai körülbelül 10%-kal csökkentek.

Az árcsökkentések azonban meglepték a szakértőket, mivel a nemzetközi piacokon az olajárak emelkedtek, a zloty pedig gyengült, normális esetben pedig mindkét tényező az üzemanyagárak emelkedését eredményezné.

Az Orlen vezérigazgatója akkoriban Daniel Obajtek volt, aki jelenleg a PiS parlamenti képviselője.

Az ügyészség bejelentette, hogy öt volt és jelenlegi vezetőt vettek őrizetbe. Egyiküket Michał R. néven neveztek meg, aki 2018 és 2024 között az Orlen igazgatóságának tagja volt. A többiek közül egyet ügyvezető igazgatóként, kettőt irodavezetőként, egyet pedig az árazásért felelős osztály vezetőjeként azonosítottak.

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