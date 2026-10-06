Évek óta nem látott támadás érte Oroszországot: lángol a Moszkva melletti óriási üzemanyagraktár

A Volodarszk melletti, Konsztantyinovo falu közelében található létesítményt – amely mindössze mintegy 40 kilométerre fekszik Moszkva belvárosától – ukrán drónok támadták meg az éjszakai órákban.

A szemtanúk felvételein lángok és sűrű füstoszlopok láthatók a telephely felett,

amely körülbelül 450 kilométerre található az ukrán határtól.

Overnight, Ukraine carried out a large-scale attack on Moscow Oblast using long-range drones. The main target appears to be the Volodarsk Linear Production and Dispatch Centre near the village of Konstantinovo, which is responsible for transporting, storing, and distributing refined petroleum products, including aviation kerosene. One of its roles is supplying the four different airports in the Moscow air hub with fuel. A large fire broke out at the facility following the strikes. It's also likely that Ukrainian drones attempted to attack the Moscow Oil Refinery, as air defence activity and interceptions were recorded in the surroundings of Moscow City, however there have been no confirmed impacts there. — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) October 6, 2026

A független orosz Astra hírportál szerint

a volodarszki létesítmény a moszkvai régió legnagyobb üzemanyagraktára, amely évente 3 millió tonna kőolajtermék kezelésére képes.

A telephelyet közvetlen csővezetékek kötik össze a térség főbb repülőtereivel.

Az orosz állami média beszámolói szerint ez volt az elmúlt két év legkiterjedtebb ukrán dróntámadása a régió ellen.

Mint megírtuk, Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a légvédelem 650, a Moszkvai terület felé tartó ukrán drónt semmisített meg, ezek közül 105-öt Moszkva közvetlen közelében.

Az ukrán védelmi minisztérium vasárnap arról tett bejelentést, hogy

sikerült kiiktatniuk Oroszország olajfinomítói kapacitásának több mint 51 százalékát.

Ezzel párhuzamosan Oroszország továbbra is támadja az ukrán nagyvárosokat és a civil infrastruktúrát.

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