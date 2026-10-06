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Évek óta nem látott támadás érte Oroszországot: lángol a Moszkva melletti óriási üzemanyagraktár
Globál

Évek óta nem látott támadás érte Oroszországot: lángol a Moszkva melletti óriási üzemanyagraktár

Portfolio
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Ukrajna az elmúlt két év legnagyobb dróntámadását hajtotta végre mára virradóra a Moszkvai régióban. Látszólag az ukrán célpontok között szerepelt az orosz főváros térségének legnagyobb üzemanyagraktára is, amely találatot kapott és kigyulladt - írja a Kyiv Independent.

A Volodarszk melletti, Konsztantyinovo falu közelében található létesítményt – amely mindössze mintegy 40 kilométerre fekszik Moszkva belvárosától – ukrán drónok támadták meg az éjszakai órákban.

A szemtanúk felvételein lángok és sűrű füstoszlopok láthatók a telephely felett,

amely körülbelül 450 kilométerre található az ukrán határtól.

A független orosz Astra hírportál szerint

a volodarszki létesítmény a moszkvai régió legnagyobb üzemanyagraktára, amely évente 3 millió tonna kőolajtermék kezelésére képes.

A telephelyet közvetlen csővezetékek kötik össze a térség főbb repülőtereivel.

Az orosz állami média beszámolói szerint ez volt az elmúlt két év legkiterjedtebb ukrán dróntámadása a régió ellen.

Mint megírtuk, Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint a légvédelem 650, a Moszkvai terület felé tartó ukrán drónt semmisített meg, ezek közül 105-öt Moszkva közvetlen közelében.

Az ukrán védelmi minisztérium vasárnap arról tett bejelentést, hogy

sikerült kiiktatniuk Oroszország olajfinomítói kapacitásának több mint 51 százalékát.

Ezzel párhuzamosan Oroszország továbbra is támadja az ukrán nagyvárosokat és a civil infrastruktúrát.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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