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Gyanús körülmények között szabadulhatott el a gyilkos kór egy orosz laborban: a titkosszolgálat is érintett?
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Gyanús körülmények között szabadulhatott el a gyilkos kór egy orosz laborban: a titkosszolgálat is érintett?

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Az Egyesült Államok szorosan figyelemmel kíséri egy szibériai laboratóriumi dolgozó halálát, akit feltehetően tüdőpestis fertőzött meg a munkahelyén - írja a Washington Post. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, ami számos kérdést felvet.

A 28 éves laboráns a szibériai Selehovban működő Irkutszki Pestiskutató Intézetben dolgozott. A létesítményt az 1930-as években hozták létre a pestis elleni védekezés céljából, később azonban tevékenységét más veszélyes kórokozókra – köztük a kolerára, a brucellózisra, a tularémiára és a lépfenére – is kiterjesztették.

Nem megerősített orosz sajtóértesülések szerint a technikus szeptember 25-én véletlenül eltört egy kémcsövet, amely a tüdőpestis kórokozóját tartalmazta. Nem sokkal később megbetegedett, kórházba szállították, ahol pénteken meghalt - idézi fel a Post cikke.

Az orosz közegészségügyi hatóság, a Roszpotrebnadzor ugyanakkor csak ismeretlen eredetű tüdőgyulladásként hivatkozott a halálesetre,

miközben bejelentette, hogy járványügyi intézkedéseket léptettek életbe az Irkutszki régióban.

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Az amerikai lap négy forrásból úgy értesült, hogy

a Trump-kormányzat több ügynöksége is az eset felderítésén dolgozik

– többek közt a járványügyi hatóság (CDC), a Külügyminisztérium, valamint a Stratégiai Felkészültségi és Válaszadási Hivatal.

Az amerikai tisztségviselők szerint a helyzetet bonyolítja, hogy az oroszok nem szívesen osztanak meg információkat.

Ráadásul úgy tűnik, az orosz titkosszolgálat is érintett lehet az ügyben, beszámolók alapján ugyanis bizonyos járműveket a biztonsági erők kísértek kórházba.

De amíg az oroszok nem erősítik meg az incidens részleteit, addig nem lehet megítélni az Egyesült Államokra leselkedő veszély mértéket az amerikai tisztviselők szerint.

A jelenlegi narratíva, miszerint egy kutató hibázott, hihető

- vélekedett Paul Friedrichs nyugalmazott vezérőrnagy, a Fehér Ház járványügyi irodájának volt vezetője. Ám Friedrichs figyelmeztetett:

az első jelentések általában tévesnek bizonyulnak, és Oroszország szavát nem feltétlenül érdemes készpénznek venni a történelmi példák alapján.

Ashish Jha, a Biden-kormányzat járványügyi válaszcsapatának korábbi vezetője rámutatott, hogy Oroszországnak aktív, támadó biológiaifegyver-programja van, így nem lehet teljes képet alkotni arról, mi zajlott pontosan a pestiskutató létesítményben.

Több jelenlegi és korábbi amerikai tisztviselő arra is kíváncsi, hogy

az orosz hatóságok határozott fellépése mögött esetleg az áll-e, hogy az intézetben a pestisbaktérium funkciónövelő módosításával kísérleteztek.

Aggodalomra adhat okot az is, hogy a laboráns a kórházban megerősítetlen becslések szerint 90-200 emberrel érintkezhetett. Helyi vezetők tájékoztatása szerint a kontaktszemélyeket megvizsgálták, és napi tesztekkel figyelik az állapotukat. A kórházat, ahol a nőt kezelték, karantén alá helyezték, a kutatóintézet laboratóriumi tevékenységét pedig felfüggesztették. Az orosz tisztviselők közül egyedül a szomszédos Burjátia kormányzója beszélt nyilvánosan pestisfertőzésről.

A tüdőpestis a pestis legveszélyesebb formája, tünetei akár 24 órán belül megjelenhetnek. A betegség kezelés nélkül szinte mindig halálos, de a megfelelő antibiotikumos kezeléssel – ha azt a tünetek megjelenésétől számított egy napon belül megkezdik – magas a gyógyulás esélye. A Yersinia pestis baktérium lappangási ideje hat-hét nap, a kórokozó cseppfertőzéssel emberről emberre is terjedhet. 

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Címlapkép forrása: CAVALLINI JAMES / BSIP via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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