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Győztek a szeparatisták: szétesés fenyegeti a világ egyik legnagyobb országát?
Globál

Győztek a szeparatisták: szétesés fenyegeti a világ egyik legnagyobb országát?

Portfolio
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A hétfőn tartott québeci tartományi választáson a szeparatista Parti Québécois (PQ) aratott győzelmet, így Paul St-Pierre Plamondon lesz a kanadai frankofón tartomány új miniszterelnöke - írja a BBC. A párt 2014 óta először kerül hatalomra, és több fronton is konfliktust vetít előre az ottawai szövetségi kormánnyal – a bevándorláspolitikától egészen a monarchia elutasításáig.

A győzelem részben a nyolc éve kormányzó Coalition Avenir Québec-kel (CAQ) szembeni választói elégedetlenségnek köszönhető. A pártot hosszú ideje vezető François Legault-t hiába váltotta Christine Fréchette, az új vezető sem tudta megfordítani a negatív tendenciát, és saját választókerületében is vereséget szenvedett.

A törvényhozásban a második legtöbb mandátumot a Québeci Liberális Párt szerezte meg, míg a Québeci Konzervatív Párt szintén erősíteni tudta pozícióit.

A Parti Québécois közel 60 helyet szerezhet a 127 tagú tartományi törvényhozásban, ami elmarad az abszolút többséghez szükséges 64 helytől.

A PQ így kisebbségi kormányt alakíthat, azaz az ellenzéki törvényhozók támogatására fog szorulni - írja az AP.

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Plamondon a kampányban világossá tette, hogy kész szembeszállni Ottawával, ha a szövetségi vezetés beavatkozik a tartomány hatásköreibe. Az egyik vitás pont a bevándorlás, ahol a PQ határozottan elutasít bármiféle kvótaemelést.

A párt emellett népszavazást ígért Québec függetlenségéről.

Ehhez hasonló elszakadási referendumot tartanak októberben Alberta tartományban is, Mark Carney kanadai miniszterelnök így egyidejűleg akár két, az ország egységét veszélyeztető válsággal is szembesülhet.

A francia ajkú tartományban 1980-ban és 1995-ben már tartottak függetlenségi népszavazást. Plamondon közölte, hogy az elharapódzott amerikai-kanadai vámháborúra tekintettel az újabb voksolást Donald Trump amerikai elnök hivatali idejének lejárta utánra, vagyis várhatóan 2029-re vagy 2030-ra időzítenék. A közvélemény-kutatások szerint jelenleg a québeciek mindössze 30 százaléka támogatja a függetlenedést.

Plamondon azt is belengette, hogy "eltörli a monarchiát Québecben",

az uralkodóhoz kapcsolódó intézményekre fordított pénzt pedig szociális célokra, például a hajléktalanság elleni küzdelemre csoportosítja át. Konkrét példaként a III. Károly királyt képviselő tartományi főkormányzó-helyettesi hivatal finanszírozásának megvonását említette.

A kezdeményezés jó eséllyel ütközhet alkotmányjogi akadályokba, elvégre Kanada államformája alkotmányos monarchia, a főkormányzó-helyettes pedig szerepet játszik a tartományi törvények szentesítésében. A leendő tartományi kormányfő ennek ellenére a jogi csatározástól sem riadt vissza.

A liberális párti Mark Carney a közösségi médiában gratulált Plamondonnak, és együttműködést ajánlott a vámok által érintett vállalkozások és munkavállalók támogatásában, valamint a lakhatási és hajléktalansági válság kezelésében.

Québec az amerikai vámok által leginkább sújtott kanadai tartományok közé tartozik, az Oxford Economics szerint az augusztusban bevezetett újabb vámterhek mintegy kétmilliárd kanadai dolláros veszteséget okoznak a tartománynak.

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Címlapkép forrása: Neal Rockwell/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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