Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Ketten meghaltak a Moszkvai régiót ért ukrán dróntámadásban, kilencen pedig megsérültek. Lakóházakban és egy raktárépületben is kár keletkezett.

Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója közölte, hogy az áldozatok között van egy 71 éves férfi, akit egy összeomlott ház romjai alól húztak ki, valamint egy 20 éves férfi, akinek a holttestét egy közeli faluban találták meg.

A TASZSZ állami hírügynökség jelentése szerint a támadás során

kigyulladt az orosz e-kereskedelmi óriás, a Wildberries egyik raktára is a Moszkvai területen.

A fővárostól délre fekvő Domogyedovo városvezetője – ahol az ország harmadik legnagyobb repülőtere is található – közölte, hogy megkezdték a dróntalálatok miatt áram nélkül maradt települések villamosenergia-ellátásának helyreállítását.

(Reuters)