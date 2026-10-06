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Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
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Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio
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Dróntámadás következtében megrongálódott két kereskedelmi hajó kedden a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál. Az egyik hajó azonnal elsüllyedt, a legénység pedig eltűnt. A másik hajó fedélzetén a támadás tüzet okozott, a 18 fős legénységet egy bolgár hajó mentette ki. Két matróz súlyos sebesülésekkel a várnai kórházba került. Rumen Radev bolgár miniszterelnök teljes mértékben elfogadhatatlannak nevezte a támadást, amelyről egyelőre nem tudni, hogy ki követte el. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) felmérése szerint az ukránok több mint fele úgy véli, hogy Volodimir Zelenszkijnek nem kellene indulnia második ciklusért a következő elnökválasztáson. Cikkünk folyamatosan frissül.
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Itt a WHO álláspontja az európai járványveszélyről: halálos kórokozó szabadulhatott ki az orosz laborból?

Az Egészségügyi világszervezet (WHO) szorosan figyelemmel követi a szibériai Irkutszk járványügyi intézetében történt halálesetet, amely során az orosz fél szerint az egyik alkalmazott "ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban" halt meg - jelentette be a WHO szóvivője kedden, hozzátéve: a veszély mérsékelt és alacsony között van Irkutszkra, alacsony Oroszországra és rendkívül alacsony Európára nézve.

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Itt a WHO álláspontja az európai járványveszélyről: halálos kórokozó szabadulhatott ki az orosz laborból?
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Atomfegyvereket telepít a NATO az orosz határra? – Azonnal keményen reagált a Kreml

A feszültség további fokozódását jelentené majd, ha NATO-bázist és nukleáris fegyvert telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.

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Atomfegyvereket telepít a NATO az orosz határra? – Azonnal keményen reagált a Kreml
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Kimondta a NATO-tagállam vezetője: őket is elérte a háborús eszkaláció, egy hajó teljes legénysége eltűnt

Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál - jelentette a helyi média.

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Kimondta a NATO-tagállam vezetője: őket is elérte a háborús eszkaláció, egy hajó teljes legénysége eltűnt
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Újabb ukrán helységet foglalt el Moszkva

Elfoglalta a Zaporizzsja megyei Holubkove települést az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai védelmi tárca.

(MTI)

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Elég most már Zelenszkijből? – Az ukránok elsöprő többsége tárgyalna Oroszországgal a háború végéről

A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) szeptemberi felmérése szerint az ukránok háromnegyede nyitott lenne az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokra a háború lezárása érdekében - írja az Ukrajinszka Pravda. Egy másik kérdésben a megkérdezettek többsége úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkijnek nem kellene újraindulnia a következő elnökválasztáson.

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Elég most már Zelenszkijből? – Az ukránok elsöprő többsége tárgyalna Oroszországgal a háború végéről
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Gyanús körülmények között szabadulhatott el a gyilkos kór egy orosz laborban: a titkosszolgálat is érintett?

Az Egyesült Államok szorosan figyelemmel kíséri egy szibériai laboratóriumi dolgozó halálát, akit feltehetően tüdőpestis fertőzött meg a munkahelyén - írja a Washington Post. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, ami számos kérdést felvet.

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Gyanús körülmények között szabadulhatott el a gyilkos kór egy orosz laborban: a titkosszolgálat is érintett?
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Közeleg az orosz gáz búcsúja: nagy lehetőség nyílik Magyarország előtt, de egy valami nagyon hiányzik

Az uniós menetrend szerint 2027 őszére teljesen lezárulhat az orosz gázimport korszaka Európában, ugyanis az LNG-behozatal 2027 januárjától, a vezetékes szállítások tilalma pedig legkésőbb novembertől lép életbe. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése alapján Közép- és Kelet-Európa számára a leválás komoly kihívást jelent: bár az LNG-importkapacitás nőtt, a hiányzó infrastruktúra és a kevés hosszú távú gázszerződés sebezhetővé teszi a térséget. Úgy látják, hogy Magyarország szempontjából kulcsfontosságú lesz a délről északra tartó szállítási útvonalak fejlesztése, köztük a Vertikális Gázfolyosó megépítése, amely Görögországtól egészen Moldováig biztosítana gázimportot.

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Közeleg az orosz gáz búcsúja: nagy lehetőség nyílik Magyarország előtt, de egy valami nagyon hiányzik
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Az első akadály elhárult: atomfegyverek jöhetnek Oroszország szomszédjába

A litván parlament kedden megszavazta az országban érvényben lévő, nukleáris fegyverek elhelyezésére vonatkozó alkotmányos tilalom feloldását. Ez volt az első a módosításhoz szükséges két szavazás közül.

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Az első akadály elhárult: atomfegyverek jöhetnek Oroszország szomszédjába
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Ég a Wildberries egyik raktára

Ketten meghaltak a Moszkvai régiót ért ukrán dróntámadásban, kilencen pedig megsérültek. Lakóházakban és egy raktárépületben is kár keletkezett.

Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója közölte, hogy az áldozatok között van egy 71 éves férfi, akit egy összeomlott ház romjai alól húztak ki, valamint egy 20 éves férfi, akinek a holttestét egy közeli faluban találták meg.

A TASZSZ állami hírügynökség jelentése szerint a támadás során

kigyulladt az orosz e-kereskedelmi óriás, a Wildberries egyik raktára is a Moszkvai területen.

A fővárostól délre fekvő Domogyedovo városvezetője – ahol az ország harmadik legnagyobb repülőtere is található – közölte, hogy megkezdték a dróntalálatok miatt áram nélkül maradt települések villamosenergia-ellátásának helyreállítását.

(Reuters)

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Orosz jelentés

Az orosz védelmi minisztérium szerint hétfő este nyolc és szerda reggel kilenc között 868 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg a 12 régió és az Azovi-tenger felett.

(MTI)

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Egy NATO-tagállam közvetlen közelében ért dróntámadás két hajót – Megszólalt az elnök

Dróntámadás ért két hajót Bulgária fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében - írja a Reuters.

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Egy NATO-tagállam közvetlen közelében ért dróntámadás két hajót – Megszólalt az elnök
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Segítséget ajánlott Donald Trump Oroszországnak: "most értesültünk az esetről, segítünk, amennyire tudunk"

Az Egyesült Államok segítséget ajánlott fel Oroszországnak, miután egy orosz labori asszisztens feltételezhetően tüdőpestisben életét vesztette - számolt be az Axios.

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Segítséget ajánlott Donald Trump Oroszországnak:
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Odessza és Zaporizzsja is orosz tűz alatt

Öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizzsjában egy híd ellen kora reggel végrehajtott orosz légicsapásban, és Odessza infrastrukturális létesítményeit is újabb támadás érte - jelentették kedden az illetékes ukrán hatóságok.

A Dnyipro folyó hídját lezárták - tudatta Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon.

Az Odessza infrastruktúrája elleni orosz légitámadásban senki sem sebesült meg, és lakóépületeket sem rongálódtak meg - közölte Szerhij Liszak, a fekete-tengeri kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegram-csatornáján.

(MTI)

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Jelentett Kijev

Oroszország összesen 137, ezen belül 49 sugárhajtású drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka folyamán. A légvédelem 114 drónt semmisített meg - közölte az ukrán légierő.

17 helyszínen jegyeztek fel becsapódásokat, alábbhulló roncsokat pedig négy helyszínen rögzítettek.

(Ukrajinszka Pravda)

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Évek óta nem látott támadás érte Oroszországot: lángol a Moszkva melletti óriási üzemanyagraktár

Ukrajna az elmúlt két év legnagyobb dróntámadását hajtotta végre mára virradóra a Moszkvai régióban. Látszólag az ukrán célpontok között szerepelt az orosz főváros térségének legnagyobb üzemanyagraktára is, amely találatot kapott és kigyulladt - írja a Kyiv Independent.

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Évek óta nem látott támadás érte Oroszországot: lángol a Moszkva melletti óriási üzemanyagraktár
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Megtámadták Moszkvát: több száz drónt eresztett Ukrajna az orosz fővárosra

Az orosz légvédelem este fél kilenc és hajnali öt között 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében - közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester kedd reggel a Max-csatornáján.

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Megtámadták Moszkvát: több száz drónt eresztett Ukrajna az orosz fővárosra
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Kimondta Európa legerősebb országa: ha ezt meglépi Putyin, azt saját területe elleni támadásnak tekinti

Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató, akár Grúziát, Moldovát és a balti államokat is magában foglaló, szélesebb körű ambíciói lehetnek Johann Wadephul német külügyminiszter szerint.

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Kimondta Európa legerősebb országa: ha ezt meglépi Putyin, azt saját területe elleni támadásnak tekinti
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