Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Itt a WHO álláspontja az európai járványveszélyről: halálos kórokozó szabadulhatott ki az orosz laborból?
Az Egészségügyi világszervezet (WHO) szorosan figyelemmel követi a szibériai Irkutszk járványügyi intézetében történt halálesetet, amely során az orosz fél szerint az egyik alkalmazott "ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban" halt meg - jelentette be a WHO szóvivője kedden, hozzátéve: a veszély mérsékelt és alacsony között van Irkutszkra, alacsony Oroszországra és rendkívül alacsony Európára nézve.
Atomfegyvereket telepít a NATO az orosz határra? – Azonnal keményen reagált a Kreml
A feszültség további fokozódását jelentené majd, ha NATO-bázist és nukleáris fegyvert telepítenének Litvániába, amire Oroszország kénytelen lesz válaszolni - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára keddi moszkvai sajtótájékoztatóján.
Kimondta a NATO-tagállam vezetője: őket is elérte a háborús eszkaláció, egy hajó teljes legénysége eltűnt
Dróntámadás következtében egy hajó elsüllyedt, egy másik pedig megrongálódott kedden a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál - jelentette a helyi média.
Újabb ukrán helységet foglalt el Moszkva
Elfoglalta a Zaporizzsja megyei Holubkove települést az orosz hadsereg - közölte kedden a moszkvai védelmi tárca.
(MTI)
Elég most már Zelenszkijből? – Az ukránok elsöprő többsége tárgyalna Oroszországgal a háború végéről
A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) szeptemberi felmérése szerint az ukránok háromnegyede nyitott lenne az Oroszországgal folytatandó tárgyalásokra a háború lezárása érdekében - írja az Ukrajinszka Pravda. Egy másik kérdésben a megkérdezettek többsége úgy vélekedett, hogy Volodimir Zelenszkijnek nem kellene újraindulnia a következő elnökválasztáson.
Gyanús körülmények között szabadulhatott el a gyilkos kór egy orosz laborban: a titkosszolgálat is érintett?
Az Egyesült Államok szorosan figyelemmel kíséri egy szibériai laboratóriumi dolgozó halálát, akit feltehetően tüdőpestis fertőzött meg a munkahelyén - írja a Washington Post. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok, ami számos kérdést felvet.
Közeleg az orosz gáz búcsúja: nagy lehetőség nyílik Magyarország előtt, de egy valami nagyon hiányzik
Az uniós menetrend szerint 2027 őszére teljesen lezárulhat az orosz gázimport korszaka Európában, ugyanis az LNG-behozatal 2027 januárjától, a vezetékes szállítások tilalma pedig legkésőbb novembertől lép életbe. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) elemzése alapján Közép- és Kelet-Európa számára a leválás komoly kihívást jelent: bár az LNG-importkapacitás nőtt, a hiányzó infrastruktúra és a kevés hosszú távú gázszerződés sebezhetővé teszi a térséget. Úgy látják, hogy Magyarország szempontjából kulcsfontosságú lesz a délről északra tartó szállítási útvonalak fejlesztése, köztük a Vertikális Gázfolyosó megépítése, amely Görögországtól egészen Moldováig biztosítana gázimportot.
Az első akadály elhárult: atomfegyverek jöhetnek Oroszország szomszédjába
A litván parlament kedden megszavazta az országban érvényben lévő, nukleáris fegyverek elhelyezésére vonatkozó alkotmányos tilalom feloldását. Ez volt az első a módosításhoz szükséges két szavazás közül.
Ég a Wildberries egyik raktára
Ketten meghaltak a Moszkvai régiót ért ukrán dróntámadásban, kilencen pedig megsérültek. Lakóházakban és egy raktárépületben is kár keletkezett.
Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója közölte, hogy az áldozatok között van egy 71 éves férfi, akit egy összeomlott ház romjai alól húztak ki, valamint egy 20 éves férfi, akinek a holttestét egy közeli faluban találták meg.
A TASZSZ állami hírügynökség jelentése szerint a támadás során
kigyulladt az orosz e-kereskedelmi óriás, a Wildberries egyik raktára is a Moszkvai területen.
A fővárostól délre fekvő Domogyedovo városvezetője – ahol az ország harmadik legnagyobb repülőtere is található – közölte, hogy megkezdték a dróntalálatok miatt áram nélkül maradt települések villamosenergia-ellátásának helyreállítását.
(Reuters)
Orosz jelentés
Az orosz védelmi minisztérium szerint hétfő este nyolc és szerda reggel kilenc között 868 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisítettek meg a 12 régió és az Azovi-tenger felett.
(MTI)
Egy NATO-tagállam közvetlen közelében ért dróntámadás két hajót – Megszólalt az elnök
Dróntámadás ért két hajót Bulgária fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében - írja a Reuters.
Segítséget ajánlott Donald Trump Oroszországnak: "most értesültünk az esetről, segítünk, amennyire tudunk"
Az Egyesült Államok segítséget ajánlott fel Oroszországnak, miután egy orosz labori asszisztens feltételezhetően tüdőpestisben életét vesztette - számolt be az Axios.
Odessza és Zaporizzsja is orosz tűz alatt
Öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizzsjában egy híd ellen kora reggel végrehajtott orosz légicsapásban, és Odessza infrastrukturális létesítményeit is újabb támadás érte - jelentették kedden az illetékes ukrán hatóságok.
A Dnyipro folyó hídját lezárták - tudatta Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon.
Az Odessza infrastruktúrája elleni orosz légitámadásban senki sem sebesült meg, és lakóépületeket sem rongálódtak meg - közölte Szerhij Liszak, a fekete-tengeri kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegram-csatornáján.
(MTI)
Jelentett Kijev
Oroszország összesen 137, ezen belül 49 sugárhajtású drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka folyamán. A légvédelem 114 drónt semmisített meg - közölte az ukrán légierő.
17 helyszínen jegyeztek fel becsapódásokat, alábbhulló roncsokat pedig négy helyszínen rögzítettek.
(Ukrajinszka Pravda)
Évek óta nem látott támadás érte Oroszországot: lángol a Moszkva melletti óriási üzemanyagraktár
Ukrajna az elmúlt két év legnagyobb dróntámadását hajtotta végre mára virradóra a Moszkvai régióban. Látszólag az ukrán célpontok között szerepelt az orosz főváros térségének legnagyobb üzemanyagraktára is, amely találatot kapott és kigyulladt - írja a Kyiv Independent.
Megtámadták Moszkvát: több száz drónt eresztett Ukrajna az orosz fővárosra
Az orosz légvédelem este fél kilenc és hajnali öt között 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében - közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester kedd reggel a Max-csatornáján.
Kimondta Európa legerősebb országa: ha ezt meglépi Putyin, azt saját területe elleni támadásnak tekinti
Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató, akár Grúziát, Moldovát és a balti államokat is magában foglaló, szélesebb körű ambíciói lehetnek Johann Wadephul német külügyminiszter szerint.
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