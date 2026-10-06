Hatalmas botrány Amerikában: nagyvárosok pusztulásával „viccelődött” Trump elnök – Magyarázkodik a Fehér Ház

Trump az eseményen az iráni háborúról beszélt: azt mondta többek közt, hogy „alacsony árat fizet” Amerika a magas benzinárakkal azért, hogy „biztonságos legyen a világ” és az Egyesült Államok.

Ezután váratlanul fokozni kezdte a dolgokat,

erős utalást tett arra, hogy még azt is elhanyagolható áldozatnak tekintené, ha egy egész amerikai város elpusztulna a háborúban.

Elintézhetnek egy várost. Intézzék el, hagyjuk, hogy elintézzék Los Angelest, elintézhetik San Diegót. Ez alacsony ár, amit ki kell fizetnünk, ennek az egésznek hamarosan vége lesz”

– mondta az Egyesült Államok elnöke.

Trump politikai ellenfelei, főleg a demokrata oldalán élesen kritizálni kezdték az elnököt.

Donald Trump arról beszél, hogy idegen ellenségeinknek el kellene intéznie Los Angelest, San Diegót. Teljesen megőrült és veszélyes”

– írta ki X-oldalára Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom, aki állami kormányzóként többek közt az érintett települések irányításáért is felelős.

Nem vicc az amerikai városok nukleáris pusztulása”

– írta ki Hakeem Jeffries, a Képviselőház demokrata frakciójának vezetője.

A Fehér Ház később közleményt adott ki, melyben azt írják, hogy szerintük csupán „a média által generált hisztiről” van szó, mindenki szándékosan féleérti az elnököt.

Világos, hogy arról beszél, hogy amerikai városok is veszélyben lennének, ha nem állítottuk volna meg a nukleáris Iránt”

– olvasható a Fehér Ház kommunikációs vezetőjének X-oldalán.

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