Hódít az európai vadászgépeket lelövő J-10CE: hamarosan a világ egyik legnépesebb országában bukkannak fel

A Republika Online indonéz hírportál értesülései szerint az első gépek leszállítása áprilisban várható, bár a szállítmány pontos darabszáma egyelőre nem ismert. Jakarta tavaly októberben erősítette meg a 42 darab, 4,5-generációs Csengtu J-10CE vadászgép megrendelését, amelyre összesen 9 milliárd dolláros keretet hagytak jóvá. Az indonéz légierő parancsnoka, Mohamad Tonny Harjono tábornok nem közölt részleteket az ügylet állásáról, mindössze türelmet kért a közvéleménytől.

Indonézia a harmadik külföldi üzemeltető lesz, miután idén augusztusban Üzbegisztán hivatalosan is hadrendbe állította a típust.

Az üzbég állami televízió legalább hat J-10CE-t mutatott be az avatóünnepségen. Üzbegisztán összesen 24 gépet rendelt, de a szerződés pontos feltételeit nem hozták nyilvánosságra. Az első külföldi üzemeltető Pakisztán volt, ahol a típus a 2025. májusi indiai–pakisztáni katonai konfliktus során vált széles körben ismertté, amikor a pakisztáni légierő állítása szerint J-10CE-kkel lőttek le indiai harci repülőket, köztük francia Rafale vadászgépeket.

Az érdeklődők köre tovább bővül. Banglades augusztusban nyújtotta be az előzetes javaslatot 20 darab J-10CE beszerzésére mintegy 2,2 milliárd dollár értékben, a végleges jóváhagyáshoz azonban még a pénzügyminisztérium és a fegyveres erők vezetésének döntése szükséges. Azerbajdzsán szintén potenciális vásárlóként jelent meg, miután a múlt héten a bakui nemzetközi védelmi kiállításon a gyártó anyavállalata, az AVIC egy teljes méretű J-10CE makettjét állította ki azeri légierős festéssel és "27-001" oldalszámmal. Katonai elemzők ezt célzott ajánlatként értékelték, bár Baku hivatalosan nem erősítette meg vásárlási szándékát. Azerbajdzsán ugyanakkor már üzemeltet a Csengtu és Pakisztán által közösen fejlesztett JF-17 Block III vadászgépekből.

A J-10C exportváltozatának számító J-10CE a nyugati vadászgépekhez képest kedvező ára és rugalmas szállítási feltételei miatt vonzó opció a légierejüket modernizálni kívánó országok számára. A típus iránt állítólag Egyiptom és Algéria is érdeklődik, de a beszerzést egyelőre egyik állam sem erősítette meg.

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