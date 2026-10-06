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Itt a WHO álláspontja az európai járványveszélyről: halálos kórokozó szabadulhatott ki az orosz laborból?
Globál

Itt a WHO álláspontja az európai járványveszélyről: halálos kórokozó szabadulhatott ki az orosz laborból?

MTI
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Az Egészségügyi világszervezet (WHO) szorosan figyelemmel követi a szibériai Irkutszk járványügyi intézetében történt halálesetet, amely során az orosz fél szerint az egyik alkalmazott "ismeretlen eredetű tüdőgyulladásban" halt meg - jelentette be a WHO szóvivője kedden, hozzátéve: a veszély mérsékelt és alacsony között van Irkutszkra, alacsony Oroszországra és rendkívül alacsony Európára nézve.

A WHO kapcsolatba lépett az orosz hatóságokkal az esemény, illetve a körülmények és a jelenleg is zajló laboratóriumi vizsgálatok elemzése céljából, illetve a segítségét is felajánlotta

- közölte genfi sajtótájékoztatóján Christian Lindmeier, hozzátéve, hogy a kapott jelentések alapján "a betegség egyelőre akut vírusos légúti fertőzésnek tűnik".

Leszögezte azt is, hogy a teszteredmények szerint

a kontaktszemélyek között egyetlen esetben sem mutattak ki veszélyes fertőző betegségeket kiváltó kórokozókat.

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"Az összes, a pácienssel korábban érintkező személyt megtalálták és megfigyelés alatt tartják őket; mostanáig egyik sem mutatott betegségre utaló tüneteket" - jelentette ki a szóvivő.

Az intézet pestisbetegségek kezelésére szakosodott alkalmazottja a múlt pénteken halt meg az Irkutszk melletti Selehov város kórházában.

Igor Kobzev, az Irkutszki terület kormányzója hangsúlyozta, hogy az orosz fogyasztóvédelem (Roszpotrebnadzor) szerint a laboráns halálát nem pestis, hanem ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta, a helyi hatóságok pedig azt közölték, hogy az irkutszki régióban, illetve Irkutszk és Selehov városokban nincs semmilyen járvány.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter

felszólította Oroszországot, hogy az ügyet kezelje átláthatóan és ossza meg a szükséges információkat más hatóságokkal.

Az izlandi látogatáson lévő Rubio emlékeztetett arra is, hogy a laboratóriumokban történt fertőzések a koronavírus-járvány óta "komoly aggodalmakat váltanak ki".

Mint mondta, az Egyesült Államoknak rendelkezésére állnak olyan eszközök, amelyekkel segíthet az orosz félnek, "ha a helyzet komolyabbá válna annál, mint amit most közölnek", azonban többet kell tudnia az ügyről.

Donald Trump amerikai elnök előző nap szintén azt hangoztatta, hogy hazája kész segíteni Oroszországnak.

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Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado via Getty Images

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