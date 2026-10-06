Kimondta Európa legerősebb országa: ha ezt meglépi Putyin, azt saját területe elleni támadásnak tekinti

Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató, akár Grúziát, Moldovát és a balti államokat is magában foglaló, szélesebb körű ambíciói lehetnek Johann Wadephul német külügyminiszter szerint.

Az n-tv német hírtelevíziónak nyilatkozva hétfőn rámutatott: Vlagyimir Putyin orosz elnök a 20. század legnagyobb katasztrófájának nevezte a Szovjetunió összeomlását.

Ha ezt tartja a legnagyobb katasztrófának, akkor valószínűleg vissza akarja fordítani

- mondta a német külügyminiszter, aki szerint az EU- és NATO-tag balti államokat érintő orosz ambíciók a velük szövetséges Németországra is hatással lehetnek.

Németország nemcsak azt tekintené támadásnak, ha német területet vennének célba, hanem azt is, ha a NATO-tagként szövetséges államok - Lengyelország, Észtország, Lettország és Litvánia - határait átlépnék

- jelentette ki Wadephul.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images