25°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Kiürültek a raktárak: elképesztő tempóra kapcsol az amerikai hadiipar egy elhúzódó háborúra készülve
Globál

Kiürültek a raktárak: elképesztő tempóra kapcsol az amerikai hadiipar egy elhúzódó háborúra készülve

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Boeing 14,7 milliárd dolláros szerződést kötött a Lockheed Martin vállalattal a PAC-3 MSE elfogórakéták keresőfejeinek gyártására. A megállapodás célja a kulcsfontosságú alkatrész kibocsátásának megháromszorozása a huntsville-i üzemekben, összhangban az amerikai tervekkel, amelyek évi 600-ról 2000 darabra emelnék a légvédelmi elfogórakéták gyártási kapacitását - tudósított az Army Recognition.

A Boeing október 5-én jelentette be, hogy a Lockheed Martin egy hétéves, úgynevezett előzetes szerződést (undefinitized contract action) ítélt oda a vállalat számára a PAC-3 MSE rakéták keresőfejeinek gyártására. A megrendelés a Védelmi Minisztérium által idén januárban meghirdetett keretprogramra épül, amely az elfogórakéta-kapacitás radikális bővítését irányozza elő.

A kitűzött termelési volumen ugrásszerű növekedést jelent. Még 2024 novemberében az amerikai szárazföldi erők a Lockheed Martin maximális PAC-3 MSE gyártási ütemét évi 550-ről mindössze 650 darabra emelték,

ehhez képest az új célkitűzés ennek több mint háromszorosa, évi 2000 elfogórakéta előállítása.

A Pentagon felismerte, hogy a végösszeszerelő kapacitások bővítése önmagában nem elegendő ekkora volumen eléréséhez, hiszen a keresőfejeket, rakétamotorokat, vezérlőegységeket, rakétatesteket és egyéb részegységeket is hasonló ütemben kell előállítani. Washington ezért közvetlenül a teljes PAC-3 beszállítói lánc szereplőivel köt hosszú távú megállapodásokat, amelyek közül a Boeinggel kötött szerződés az egyik legnagyobb értékű.

Még több Globál

Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Megindult a felkészülés a legrosszabbra: 1 millió ember evakuálását tervezik a NATO keleti szárnyán

Bejelentette Donald Trump embere: eldőlt Ukrajna NATO-tagsága

A gyártásbővítés központja az alabamai Huntsville, ahol a Boeing már korábban megkezdte üzemeinek és beszállítói hálózatának fejlesztését. A kapacitásnövelés célja kettős: egyrészt a korábbi konfliktusokban megcsappant amerikai légvédelmi rakétakészletek feltöltése, másrészt a védelmi ipari bázis felkészítése arra, hogy elhúzódó hadműveletek esetén is fenntartható legyen a magasabb intenzitású rakétafelhasználás.

A 14,7 milliárd dolláros megállapodás a PAC-3 MSE program eddigi egyik legnagyobb alkatrészgyártási szerződése, amely jól tükrözi azt a washingtoni stratégiai váltást, amellyel a légvédelmi és rakétavédelmi képességek ipari léptékű, hosszú távú fejlesztését helyezik előtérbe.

Kapcsolódó cikkünk

Atomfegyvereket telepít a NATO az orosz határra? – Azonnal keményen reagált a Kreml

Eljött a fordulat: hatalmas hadjárat indult a kulcsfontosságú tengerszoros mellett - Most fordulhat vérfürdőbe a háború

Az első akadály elhárult: atomfegyverek jöhetnek Oroszország szomszédjába

Trump magáról nevezné el a legendás amerikai hadihajót, de máris jött a válaszcsapás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Költségvetés, BKK-átalakítás és Szijjártó-meghallgatás mozgatta a napot
Segítséget ajánlott Donald Trump Oroszországnak: "most értesültünk az esetről, segítünk, amennyire tudunk"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility