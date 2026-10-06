Kiürültek a raktárak: elképesztő tempóra kapcsol az amerikai hadiipar egy elhúzódó háborúra készülve

A Boeing október 5-én jelentette be, hogy a Lockheed Martin egy hétéves, úgynevezett előzetes szerződést (undefinitized contract action) ítélt oda a vállalat számára a PAC-3 MSE rakéták keresőfejeinek gyártására. A megrendelés a Védelmi Minisztérium által idén januárban meghirdetett keretprogramra épül, amely az elfogórakéta-kapacitás radikális bővítését irányozza elő.

A kitűzött termelési volumen ugrásszerű növekedést jelent. Még 2024 novemberében az amerikai szárazföldi erők a Lockheed Martin maximális PAC-3 MSE gyártási ütemét évi 550-ről mindössze 650 darabra emelték,

ehhez képest az új célkitűzés ennek több mint háromszorosa, évi 2000 elfogórakéta előállítása.

A Pentagon felismerte, hogy a végösszeszerelő kapacitások bővítése önmagában nem elegendő ekkora volumen eléréséhez, hiszen a keresőfejeket, rakétamotorokat, vezérlőegységeket, rakétatesteket és egyéb részegységeket is hasonló ütemben kell előállítani. Washington ezért közvetlenül a teljes PAC-3 beszállítói lánc szereplőivel köt hosszú távú megállapodásokat, amelyek közül a Boeinggel kötött szerződés az egyik legnagyobb értékű.

A gyártásbővítés központja az alabamai Huntsville, ahol a Boeing már korábban megkezdte üzemeinek és beszállítói hálózatának fejlesztését. A kapacitásnövelés célja kettős: egyrészt a korábbi konfliktusokban megcsappant amerikai légvédelmi rakétakészletek feltöltése, másrészt a védelmi ipari bázis felkészítése arra, hogy elhúzódó hadműveletek esetén is fenntartható legyen a magasabb intenzitású rakétafelhasználás.

A 14,7 milliárd dolláros megállapodás a PAC-3 MSE program eddigi egyik legnagyobb alkatrészgyártási szerződése, amely jól tükrözi azt a washingtoni stratégiai váltást, amellyel a légvédelmi és rakétavédelmi képességek ipari léptékű, hosszú távú fejlesztését helyezik előtérbe.

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