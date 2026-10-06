Küszöbön az újabb háború? – Már lezártnak hitt konfliktus éledhet újjá Afrika szarvánál

Egy humanitárius szervezetek körében terjesztett jelentés szerint a hétfői légitámadásokban legalább tizenheten életüket vesztették Tigré tartományi székhelyétől, Mekelétől északnyugatra. Adva városában kilenc, az északnyugat-tigréi Seraróban pedig nyolc áldozatról számoltak be. A jelentésből nem derült ki, hogy melyik fél hajtotta végre a csapásokat.

A szövetségi erők a hétvégén foglalták el Mekelét, amelyet a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF) fegyveresei harc nélkül adtak fel. A városban hétfőre elkezdett normalizálódni a helyzet, az üzletek újra kinyitottak, a telefon- és internetszolgáltatás pedig egyhetes kiesés után helyreállt. Hétfő reggel ugyanakkor a Tekeze folyó közelében, Mai Cebri városa mellett a felek heves tüzérségi párbajt vívtak egymással.

A szeptember 23. óta tartó harcok során Etiópia azzal vádolta meg Eritreát, Szudánt és Egyiptomot, hogy támogatják a fegyveres ellenzéket, amit mindhárom érintett ország határozottan cáfolt.

Források szerint vasárnap Egyiptom, Szudán, Eritrea és Szomália képviselői találkoztak, hogy a kiújult etiópai polgárháborúról tárgyaljanak. A négy ország megállapodott a katonai és hírszerzési együttműködés koordinálásában, amennyiben a belső konfliktus kiterjedne Etiópia határmenti régióira is.

Az etióp–eritreai viszony annyira elmérgesedett, hogy a múlt héten a két állam meg is szakította a diplomáciai kapcsolatait.

Szakértők aggodalommal figyelik az etióp hadsereg észak felé, az eritreai határ irányába történő előrenyomulását. Eritrea attól tart, hogy Etiópia erőszakkal próbálja megszerezni a Vörös-tenger partján lévő Asszab várost, miután a tengerparttal nem rendelkező állam többször is hangsúlyozta, hogy a tengeri kijárat létfontosságú számára mind gazdasági, mind biztonsági szempontból.

Abij Ahmed miniszterelnök ugyanakkor kijelentette, hogy Etiópia békés úton kívánja biztosítani a tengeri hozzáférést.

Etiópia és a korábban belőle kiszakadt Eritrea 1998 és 2000 között már vívott egymással véres háborút. Érdekesség, hogy Abij Ahmed miniszterelnök 2019-ben éppen a két ország közötti béke megteremtéséért végzett munkájáért kapott béke-Nobel-díjat. Az előző, 2020 és 2022 közötti polgárháborúban Eritrea még a kormányerőket támogatta a tigréi lázadókkal szemben.

Az Egyesült Államok szombaton mindkét felet visszafogottságra intette, arra figyelmeztetve, hogy egy szélesebb körű fegyveres konfliktus veszélyeztetné Washington együttműködését Addisz-Abebával és Aszmarával egyaránt.

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