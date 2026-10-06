Megindult a felkészülés a legrosszabbra: 1 millió ember evakuálását tervezik a NATO keleti szárnyán

A két ország azután találkozott hétfőn, hogy Litvániában nagyszabású mozgósítási gyakorlatot rendeztek, amelyben lengyel tisztviselők is közreműködtek. Az idei gyakorlaton első ízben civilek határon átívelő evakuálását is tesztelték.

Válsághelyzetekben a legjobb, ha együttműködünk. A legjobb, ha ezeket a terveket kölcsönös megértés alapján dolgozzuk ki, és így próbálunk felkészülni a lehetséges helyzetekre. Ami ezt az átkelőhelyet illeti – ezt a helyet, amely összeköt minket Lengyelországgal –, ez a terv körülbelül egymillió, sőt talán még több menekültet is figyelembe vesz, akiket háború esetén evakuálni tudunk

– mondta Martynas Katelynas litván belügyminiszter lengyel kollégája, Marcin Kierwiński társaságában a litván–lengyel határon.

A két ország egyre jobban tart egy esetleges orosz támadástól, ezért erősítik meg együttműködésüket.

A lengyel és a litván belügyminiszter a Belarusszal közös határaiknál évek óta tartó migránsválságról is tárgyalt. A Moszkvával szövetséges Belarusz 2021 óta küld főleg közel-keleti és afrikai illegális bevándorlókat a lengyel és a litván határhoz, akik a két országba, ezzel a schengeni övezetbe kívánnak átkelni. Minszk célja az állami embercsempészettel a két ország, ezzel a NATO és az EU destabilizálása.

A litván belügyminiszter szerint a két ország közötti rendőri, határőri és vámőri együttműködést most véglegesítik.

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