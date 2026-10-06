Megindult a jövő fegyvereinek tesztelése: sci-fibe illő védelmi rendszert épít ki az Egyesült Államok

A JIATF-401 (Joint Interagency Task Force 401) által vezetett kísérleti program keretében az AeroVironment nagy energiájú lézerét (Palletized High-Energy Laser), az Epirus Leonidas nagy teljesítményű mikrohullámú rendszerét, a Kord Firefly nagy energiájú lézerét, valamint a Boeing kompakt lézerfegyver-rendszerét (Compact Laser Weapon System) értékelik. Az október 5-én közzétett közlemény szerint a kiválasztás az irányított energiájú fegyverek kísérleti programjának első lépése.

A négy rendszer közül három nagy energiájú lézerrel működik, míg a Leonidas mikrohullámú technológiával semlegesíti a drónokat.

Az értékelés öt helyszínen zajlik majd, köztük az arizonai Fort Huachucában, a texasi Fort Blissben, a Washington állambeli Naval Base Kitsap támaszponton, az észak-dakotai Grand Forks légibázison, valamint a Missouri államban található Whiteman légibázison. A helyszínek eltérő éghajlati viszonyokat, feladattípusokat és működési környezetet biztosítanak, ráadásul két létesítmény kifejezetten a déli határhoz kötődik.

A program túlmutat egy hagyományos éleslövészeti bemutatón, ugyanis a rendszereket a mindennapi bázisüzemeltetés részeként vizsgálják, nem pedig elszigetelt tesztkörülmények között. A JIATF-401 az Északi Parancsnoksággal (NORTHCOM), a haderőnemekkel és a Szövetségi Légügyi Hivatallal (FAA) együttműködve gyűjt valós üzemeltetési adatokat a rendszerek teljesítményéről, költségeiről, karbantartási igényeiről és alkalmazhatóságáról. Az FAA-val folytatott együttműködésnek már volt előzménye, hiszen korábban közösen hajtottak végre éleslövészeti lézerbemutatót az új-mexikói White Sands rakétakísérleti telepen.

A kísérleti program fő kérdése az, hogy az irányított energiájú fegyverek hogyan illeszthetők be a meglévő, többrétegű légvédelmi rendszerekbe, és milyen feltételek mellett képesek hatékonyan kiegészíteni a hagyományos drónelhárító eszközöket az amerikai katonai létesítmények védelmében.

Címlapkép: egy amerikai LOCUST lézerfegyver egy JLTV terepjárón. A címlapkép forrása: AeroVironment via Wikimedia Commons