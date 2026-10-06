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Megtámadták Moszkvát: több száz drónt eresztett Ukrajna az orosz fővárosra
Globál

Megtámadták Moszkvát: több száz drónt eresztett Ukrajna az orosz fővárosra

MTI
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Az orosz légvédelem este fél kilenc és hajnali öt között 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében - közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester kedd reggel a Max-csatornáján.

Andrej Vorobjov, a moszkvai régió vezetője, ugyancsak a Max üzenetküldőn, arról számolt be, hogy a Szolnyecsnogorszk vonzáskörzetéhez tartozó Radumlja községben egy civil életét vesztette, egyéb településeken pedig további hatan megsebesültek.

Moszkva mind a négy repülőterén felfüggesztették az éjjel a gépek indítását és fogadását.

Frissítés (8:10): Helyi idő szerint reggel nyolcig Szobjanyin szerint további 29 pilóta nélküli repülőszerkezetet semlegesítettek.

Szobjanyin hétfő este az írta a Maxon, hogy szeptember 1. és 5. között, este fél kilenctől reggel fél kilencig az orosz légvédelem a moszkvai régióra tartó 9994 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg, közülük 862-őt a főváros közelében.

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Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztérium különleges megbízatású nagykövete kedden kiadott heti jelentésében azt közölte, hogy a szeptember 28. és október 1. közötti időszakban ukrán támadások következtében 29 orosz civil vesztette életét, és 235-en sebesültek meg. A halottak közül kettő, a sebesületek közül pedig 19 volt gyermek.

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