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Rekordméretű szárazság tombol Magyarországon, a megszokott eső fele sem hullott le
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Rekordméretű szárazság tombol Magyarországon, a megszokott eső fele sem hullott le

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Rendkívüli szárazsággal telt a 2026-os év első kilenc hónapja Magyarországon, az 1901 óta vezetett mérések alapján ugyanis az idei volt a legszárazabb január–szeptember közötti időszak, maga a szeptember pedig a hetedik legszárazabbnak bizonyult a sorban. A történelmi aszály mellett a kora őszi hónap szokatlanul meleg időjárást is hozott – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-bejegyzéséből.

A mérések szerint a szeptemberi középhőmérséklet országos átlagban 17,7 Celsius-fok volt,

ami 1,7 fokkal haladja meg az 1991–2020-as időszak éghajlati normálértékét.

A síkvidéki területeken többnyire 17 és 19 fok közötti átlagokat regisztráltak, míg 15 fok alatti értékek kizárólag a magasabban fekvő hegyvidékeken és a fagyzugos völgyekben fordultak elő.

A meleg mellett súlyos csapadékhiány is jellemezte a hónapot, mivel az országos átlag mindössze 15,1 milliméter volt, ami 74 százalékkal marad el a megszokott 59,1 milliméteres sokéves átlagtól.

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A havi csapadékösszeg az Alföldön általában tíz milliméter alatt maradt, és még a csapadékosabb nyugat-dunántúli tájakon is csak kisebb körzetekben haladta meg a harminc millimétert

– emelték ki a HungaroMet szakemberei a bejegyzésben, jelezve a területi szárazság súlyosságát.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az év eddigi része is rekordméretű szárazságot hozott. A január és szeptember közötti időszakban mindössze 251,7 milliméter csapadék hullott országosan, ami kevesebb mint a fele – mindössze 47 százaléka – az ilyenkor megszokott 471,1 milliméteres sokévi átlagnak.

Az ország nagy részén a szokásosnál 200–300 milliméterrel kevesebb eső esett, a hegyvidékeken pedig a hiány helyenként a 300 millimétert is meghaladta az éghajlati átlaghoz képest

– mutattak rá a szakértők a drasztikus hiányra. Ennek következtében a középső országrészben és az Alföld jelentős részén a kilenc hónap alatt lehullott csapadék mennyisége még a 200 millimétert sem érte el, miközben a 400 milliméter feletti értékek is csak elvétve, a délnyugati határvidéken fordultak elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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