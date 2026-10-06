Rekordméretű szárazság tombol Magyarországon, a megszokott eső fele sem hullott le

A mérések szerint a szeptemberi középhőmérséklet országos átlagban 17,7 Celsius-fok volt,
ami 1,7 fokkal haladja meg az 1991–2020-as időszak éghajlati normálértékét.
A síkvidéki területeken többnyire 17 és 19 fok közötti átlagokat regisztráltak, míg 15 fok alatti értékek kizárólag a magasabban fekvő hegyvidékeken és a fagyzugos völgyekben fordultak elő.
A meleg mellett súlyos csapadékhiány is jellemezte a hónapot, mivel az országos átlag mindössze 15,1 milliméter volt, ami 74 százalékkal marad el a megszokott 59,1 milliméteres sokéves átlagtól.
A havi csapadékösszeg az Alföldön általában tíz milliméter alatt maradt, és még a csapadékosabb nyugat-dunántúli tájakon is csak kisebb körzetekben haladta meg a harminc millimétert
– emelték ki a HungaroMet szakemberei a bejegyzésben, jelezve a területi szárazság súlyosságát.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az év eddigi része is rekordméretű szárazságot hozott. A január és szeptember közötti időszakban mindössze 251,7 milliméter csapadék hullott országosan, ami kevesebb mint a fele – mindössze 47 százaléka – az ilyenkor megszokott 471,1 milliméteres sokévi átlagnak.
Az ország nagy részén a szokásosnál 200–300 milliméterrel kevesebb eső esett, a hegyvidékeken pedig a hiány helyenként a 300 millimétert is meghaladta az éghajlati átlaghoz képest
– mutattak rá a szakértők a drasztikus hiányra. Ennek következtében a középső országrészben és az Alföld jelentős részén a kilenc hónap alatt lehullott csapadék mennyisége még a 200 millimétert sem érte el, miközben a 400 milliméter feletti értékek is csak elvétve, a délnyugati határvidéken fordultak elő.
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