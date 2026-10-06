Ritka trófeát gyűjtött be az ukrán hadsereg: a háború kitörése óta először sikerült kilőni ilyen katonai járművet

Bankmonitor Közel kétszer annyi hitelt vehet fel, aki átalányadózásból visszatér a katába A kata tervezett átalakítása számos vállalkozó előtt nyithatja meg a visszatérés lehetőségét. A kata tervezett átalakítása után visszatérő átalányadózók akár közel kétszer annyi hi

Pán Péter Stop Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny? A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen

Pán Péter Stop Főállás mellett a maratoni élvonalban A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő

Holdblog Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz

Grandio Blog BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon? A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a

RSM Blog Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció

Grandio Blog KATA 2027: többen választhatják, de emelkedhet a havi adó A KATA 2022-es szigorítása után ismét jelentősen bővülhet azok köre, akik ezt az adózási formát választhatják. A tervek szerint a katások újra számlázhatnának cégeknek és szervezeteknek