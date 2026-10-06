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Ritka trófeát gyűjtött be az ukrán hadsereg: a háború kitörése óta először sikerült kilőni ilyen katonai járművet
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Ritka trófeát gyűjtött be az ukrán hadsereg: a háború kitörése óta először sikerült kilőni ilyen katonai járművet

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Az ukrajnai háború kezdete óta először lőtt ki az ukrán hadsereg egy Buk-M3 föld-levegő rakétarendszerhez tartozó szállító-töltő járművet – írja az Ukrinform.

A kilövésről szóló hírt és az erről készült videót az akciót végrehajtó rohamdandár osztotta meg Facebook-oldalán.

A teljeskörű háború kezdete óta először semmisítettünk meg ritka orosz katonai felszerelést – a Buk-M3 rendszerhez tartozó szállító-töltő járművet

– írta a dandár, amelynek drónzászlóalja hajtotta végre a csapást.

Hozzátették, ez az egyetlen igazolt találat egy ilyen orosz katonai jármű ellen az ukrajnai háború során.

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Címlapkép: Buk-M3 rakétarendszerek egy Győzelem napi felvonuláson Moszkvában. Forrás: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

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