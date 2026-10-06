Sajtóértesülés: titkos tárgyalást folytatott Donald Trump az egyik vezető NATO-hatalom kormányának megbuktatásáról

Kosiniak-Kamysz megerősítette, hogy a találkozóra sor került, de nem nyilatkozott a megbeszélés tartalmáról.
Eközben Tusk kijelentette, hogy bár „diszkréciót kíván tartani”, a Kosiniak-Kamysztól kapott információk arra utalnak, hogy Trump a „lengyelországi belső helyzet” megvitatásában volt érdekelt.
Radosław Sikorski külügyminiszter még egyértelműbben utalt arra, hogy a találkozó „kísérlet lehetett egy külföldi állam bevonására a belpolitikánkba”.
A lengyel védelmi miniszter Trumppal történt találkozója véletlenül derült ki, de kérdésre maga a tárcavezető is megerősítette, hogy tárgyalt az amerikai elnökkel. A találkozóra március 2-án a Fehér Házban került sor egy ünnepség keretében.
Lehetőségem nyílt egy pillanatra beszélni Trump elnökkel, amiért nagyon hálás vagyok
– mondta Kosiniak-Kamysz.
Kosiniak-Kamysz az egyik kisebb koalíciós partner, a Lengyel Néppárt (PSL) elnöke is egyben. A PSL a Tusk-féle kormánykoalíció legkonzervatívabb tagja, ellenzi például a szigorú lengyel abortusztörvény jelentős enyhítését.
Trump közismerten nem ápol jó viszonyt a lengyel kormányfővel, Tuskkal, ellenben személyesen is jó kapcsolata a kormánnyal ellentétes oldalon álló köztársasági elnökkel, Karol Nawrockival.
Múlt pénteken Dominika Wielowieyska, a liberális Gazeta Wyborcza újságírója azt állította, hogy a különböző, általa meg nem nevezett forrásokkal folytatott beszélgetései alapján úgy tűnik, Trump a találkozót arra használta fel, hogy Kosiniak-Kamyszt arra ösztönözze, szakítson Tuskkal, és alakítson új kormányt a jobboldali ellenzékkel.
Trump azt javasolta Kosiniak-Kamysznak, hogy a legjobb lenne, ha koalíciót alakítana a jobboldallal, mert akkor 100%-os támogatást kapnának az Egyesült Államoktól és az elnöki adminisztrációtól, és lényegében megnyílna az út ahhoz, hogy sok lengyel számára nagy sikert érjenek el
– mondta Wielowieyska.
Hozzátette, hogy Kosiniak-Kamysz azonnal tájékoztatta a kormányt a találkozóról.
Hétfőn a Republika, egy Nawrockihoz és az ellenzékhez szoros kapcsolatban álló jobboldali műsorszolgáltató, szintén névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy
a Kosiniak-Kamyszzal folytatott beszélgetés során jelek mutattak arra, hogy az amerikaiak érdeklődnek a lengyel miniszterelnök leváltása iránt.
Hétfőn Tusk maga is elmondta a TVN televíziónak, hogy Kosiniak-Kamysz közvetlenül a találkozó után tájékoztatta őt a Trumppal való találkozójáról.
A beszélgetés bizalmas jellegű volt, ezért kötelességemnek érzem, hogy diszkréciót tanúsítsak. Inkább Lengyelország belső helyzetéről szólt, így fogalmaznék a legfinomabban
– mondta Tusk.
Címlapkép: Donald Trump amerikai és Karol Nawrocki lengyel elnök találkozója a Fehér Házban. Forrás: Alex Wong/Getty Images
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról
A többség sikeres bevezetést vár, csak az időpontokban van eltérés.
Az uniós pénzeken túl is van eszköz a hazai beruházások támogatására
A legdrágább hiba, ha későn kezdenek tervezni a cégek.
"Harminc év alatt sem tanultuk meg, hogyan kell technológiát csinálni"
Magyarország nagy kihívása, hogy itt tartsunk gondolattal rendelkező embereket, hangzott el a Portfolio konferenciáján.
Súlyos fenyegetést küldött az atomhatalom: ha ez megtörténik, azonnal megtorlás jön
A diktatúra reagált a robbanásra.
Megindult a felkészülés a legrosszabbra: 1 millió ember evakuálását tervezik a NATO keleti szárnyán
Megállapodást kötött Lengyelország és Litvánia.
Debrecen szerint nem kapott egyedi helyi adókedvezményt a CATL
A városvezetés szerint a szándéknyilatkozatban szereplő lehetőségből nem lett önkormányzati döntés.
Adóellenőrzés utáni áfakorrekció: az EU Törvényszéke megerősítette a magyar korlátokat
Az Európai Unió Törvényszéke a T-198/25. számú G Kft. ügyben 2026. június 3-án olyan ítéletet hozott, amely érdemben megerősíti az adóellenőrzéssel lezárt időszakok utólagos korrekció
Generációk a munkahelyen- Különbségekből versenyelőny?
A munkahelyen fiatalabb és idősebb kollégák: nap mint nap több generáció között keressük a közös hangot. Sokan jól ismerhetitek azt a helyzetet, amikor ugyanarról beszéltek, mégis egészen
Főállás mellett a maratoni élvonalban
A munkahelyi feladatok mellett egy maratonra felkészülni is komoly vállalás - Szabó Nóra mindezt Európa-bajnoki 4. helyezettként, nemzetközi célokkal teszi. Hogyan fér meg egymás mellett a fő
Ezt a döntést sokan évekig bánják: mutatjuk a legjobb biztosításokat hiteled mellé
Ritkán gondolunk bele, mi lenne a törlesztővel, ha egyik napról a másikra kiesne egy fizetés a családi kasszából. A havi részlet ugyanis akkor is megérkezik. Sok család csak egy váratlan beteg
Magyarországnak nagyon fájhat az új energiaválság, a rezsicsökkentés extra terhet jelent
Európa nem fog kifogyni a gázból és a dízelből, de az új energiaválság már most komoly árat követel. Magyarország a nagy energiaimportőrök között különösen kitett... The post Magyarorsz
BUX 2026: van még felértékelődési potenciál a magyar részvénypiacon?
A BUX az idei évben már közel 40 százalékos pluszban is járt, de a magyar részvénypiac értékeltsége továbbra is diszkontot mutat régiós és feltörekvő piaci összevetésben. Mi hajthatja a
KATA 2027: többen választhatják, de emelkedhet a havi adó
A KATA 2022-es szigorítása után ismét jelentősen bővülhet azok köre, akik ezt az adózási formát választhatják. A tervek szerint a katások újra számlázhatnának cégeknek és szervezeteknek
Mit tanulhatunk a magyar társadalomtudósok legfrissebb empirikus kutatásaiból? - Hazai Horizont - 2026 nyara
Írásunk a '26 nyarán megjelent tíz legérdekesebb empirikus társadalomtudományi kutatás eredményeit mutatja be és a nyáron publikált munkák tartalmi fókuszait tekinti át. A gimnáziumok telj
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Félelem és óvatosság: Kiderült, mit gondolnak a magyarok az euróról
A többség sikeres bevezetést vár, csak az időpontokban van eltérés.
Odaveszhet az állampapírok teljes adómentessége?
Mi lesz most?
Vége a hegymenetnek? Új trendben az OTP és a Mol
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.