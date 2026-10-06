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Sajtóértesülés: titkos tárgyalást folytatott Donald Trump az egyik vezető NATO-hatalom kormányának megbuktatásáról
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Sajtóértesülés: titkos tárgyalást folytatott Donald Trump az egyik vezető NATO-hatalom kormányának megbuktatásáról

Portfolio
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Médiaértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök egy korábban nem nyilvánosságra hozott, az év elején tartott találkozón Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszternek azt javasolta, hogy lépjen ki Donald Tusk miniszterelnök kormánykoalíciójából, és alakítson új kormányt a jobboldali ellenzékkel – írja a Notes From Poland.

Kosiniak-Kamysz megerősítette, hogy a találkozóra sor került, de nem nyilatkozott a megbeszélés tartalmáról.

Eközben Tusk kijelentette, hogy bár „diszkréciót kíván tartani”, a Kosiniak-Kamysztól kapott információk arra utalnak, hogy Trump a „lengyelországi belső helyzet” megvitatásában volt érdekelt.

Radosław Sikorski külügyminiszter még egyértelműbben utalt arra, hogy a találkozó „kísérlet lehetett egy külföldi állam bevonására a belpolitikánkba”.

A lengyel védelmi miniszter Trumppal történt találkozója véletlenül derült ki, de kérdésre maga a tárcavezető is megerősítette, hogy tárgyalt az amerikai elnökkel. A találkozóra március 2-án a Fehér Házban került sor egy ünnepség keretében.

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Lehetőségem nyílt egy pillanatra beszélni Trump elnökkel, amiért nagyon hálás vagyok

– mondta Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz az egyik kisebb koalíciós partner, a Lengyel Néppárt (PSL) elnöke is egyben. A PSL a Tusk-féle kormánykoalíció legkonzervatívabb tagja, ellenzi például a szigorú lengyel abortusztörvény jelentős enyhítését.

Trump közismerten nem ápol jó viszonyt a lengyel kormányfővel, Tuskkal, ellenben személyesen is jó kapcsolata a kormánnyal ellentétes oldalon álló köztársasági elnökkel, Karol Nawrockival.

Múlt pénteken Dominika Wielowieyska, a liberális Gazeta Wyborcza újságírója azt állította, hogy a különböző, általa meg nem nevezett forrásokkal folytatott beszélgetései alapján úgy tűnik, Trump a találkozót arra használta fel, hogy Kosiniak-Kamyszt arra ösztönözze, szakítson Tuskkal, és alakítson új kormányt a jobboldali ellenzékkel.

Trump azt javasolta Kosiniak-Kamysznak, hogy a legjobb lenne, ha koalíciót alakítana a jobboldallal, mert akkor 100%-os támogatást kapnának az Egyesült Államoktól és az elnöki adminisztrációtól, és lényegében megnyílna az út ahhoz, hogy sok lengyel számára nagy sikert érjenek el

– mondta Wielowieyska.

Hozzátette, hogy Kosiniak-Kamysz azonnal tájékoztatta a kormányt a találkozóról.

Hétfőn a Republika, egy Nawrockihoz és az ellenzékhez szoros kapcsolatban álló jobboldali műsorszolgáltató, szintén névtelen forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy

a Kosiniak-Kamyszzal folytatott beszélgetés során jelek mutattak arra, hogy az amerikaiak érdeklődnek a lengyel miniszterelnök leváltása iránt.

Hétfőn Tusk maga is elmondta a TVN televíziónak, hogy Kosiniak-Kamysz közvetlenül a találkozó után tájékoztatta őt a Trumppal való találkozójáról.

A beszélgetés bizalmas jellegű volt, ezért kötelességemnek érzem, hogy diszkréciót tanúsítsak. Inkább Lengyelország belső helyzetéről szólt, így fogalmaznék a legfinomabban

– mondta Tusk.

Címlapkép: Donald Trump amerikai és Karol Nawrocki lengyel elnök találkozója a Fehér Házban. Forrás: Alex Wong/Getty Images

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