15°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Sebtében vontak ki egy tucat amerikai nehézbombázót Európából – Megszólalt Trump a katonai fenyegetésről
Globál

Sebtében vontak ki egy tucat amerikai nehézbombázót Európából – Megszólalt Trump a katonai fenyegetésről

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egyesült Államok iráni fenyegetés miatt vonta ki bombázóit a brit Fairford légitámaszpontról - közölte Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban hétfőn újságíróknak nyilatkozva.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a nap folyamán még azt közölte, hogy nincs közvetlen kapcsolat az amerikai B-1-es bombázók nagy-britanniai kivonása és a Fairford légitámaszpont mellett történt korábbi incidens között, amelyről azt feltételezik, hogy Iránhoz köthető.

Volt néhány fenyegetés. [...] Miért hagynánk őket ott?

- mondta ugyanakkor Trump a bombázókra utalva.

A New York Times két amerikai tisztségviselőre hivatkozva azt írta, hogy a 12 B-1 Lancer bombázót azután rendelték haza, hogy

Még több Globál

Súlyos csapásokat mért Moszkva Ukrajnára, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Egy NATO-tagállam közvetlen közelében ért dróntámadás két hajót – Megszólalt az elnök

Segítséget ajánlott Donald Trump Oroszországnak: "most értesültünk az esetről, segítünk, amennyire tudunk"

az amerikai parancsnokok egy Iráni forradalmi gárda által tervezett dróntámadásra utaló fenyegetésről értesültek.

Kapcsolódó cikkünk

Veszélybe került az amerikai bombázóflotta - Gyakorlatilag elmenekültek a gépek Fairfordról

Kimondta az európai hatalom vezetője: az iszlamista rezsimnek köze volt a terrorgyanús akcióhoz

Kiderült: vaklárma lehetett az európai bombázók elleni támadás - Melléfogtak a hatóságok?

Donald Trump is megszólalt: hatalmas terrorcsapást terveztek a Nagy-Britanniában lévő amerikai bázis ellen

Terrorellenes akció az amerikai nehézbombázók támaszpontjánál: gyanús furgonok miatt zárták le a környéket

Trump szót ejtett arról is, hogy megvizsgálja egy amerikai katonai támaszpont létrehozásának lehetőségét Litvániában.

Amikor pedig a Flydubai Izraelbe tartó járatán meghiúsított merényletről kérdezték, azt mondta, hogy személy szerint úgy véli, Irán felelős a történtekért.

Kijelentette továbbá, hogy nem siet újraindítani a kereskedelmi tárgyalásokat Kanadával.

Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése, és félbeszakadtak a tárgyalások. A két fél kölcsönösen egymást hibáztatja.

Az amerikai elnök kitért a fertőző betegségeket kutató szibériai laboráns halálesetére is, és felkínálta az Egyesült Államok segítségét Oroszországnak az ügyben. A 28 éves nőnek a halálát, aki a pestisbetegségek kezelésére szakosodott irkutszki járványügyi intézetben dolgozott, az orosz fogyasztóvédelem szerint nem pestis okozta, hanem "ismeretlen eredetű tüdőgyulladás".

Kapcsolódó cikkünk

Pestisveszély Oroszországban – Megtörte a csendet a Kreml: megérkezett a hivatalos tényállás

Extrém veszélyes betegség szabadult el Oroszországban – Már a Fehér Ház is megszólalt

Úgy néz ki, elszabadult a pestis Oroszországban: egy ember meghalt, több százan kerültek karanténba

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Benzinársapka-e az ingyen parkolás?

HOLD After Hours a napszemüveges zombi Lacival, aki először szerepel a választások óta. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;Yo

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Évtizedek óta nem látott járvány tombol az Egyesült Államokban, rendkívüli állapotot hirdettek New Yorkban
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility