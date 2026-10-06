Sebtében vontak ki egy tucat amerikai nehézbombázót Európából – Megszólalt Trump a katonai fenyegetésről

Az Egyesült Államok iráni fenyegetés miatt vonta ki bombázóit a brit Fairford légitámaszpontról - közölte Donald Trump amerikai elnök a Fehér Házban hétfőn újságíróknak nyilatkozva.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a nap folyamán még azt közölte, hogy nincs közvetlen kapcsolat az amerikai B-1-es bombázók nagy-britanniai kivonása és a Fairford légitámaszpont mellett történt korábbi incidens között, amelyről azt feltételezik, hogy Iránhoz köthető.

Volt néhány fenyegetés. [...] Miért hagynánk őket ott?

- mondta ugyanakkor Trump a bombázókra utalva.

A New York Times két amerikai tisztségviselőre hivatkozva azt írta, hogy a 12 B-1 Lancer bombázót azután rendelték haza, hogy

az amerikai parancsnokok egy Iráni forradalmi gárda által tervezett dróntámadásra utaló fenyegetésről értesültek.

Trump szót ejtett arról is, hogy megvizsgálja egy amerikai katonai támaszpont létrehozásának lehetőségét Litvániában.

Amikor pedig a Flydubai Izraelbe tartó járatán meghiúsított merényletről kérdezték, azt mondta, hogy személy szerint úgy véli, Irán felelős a történtekért.

Kijelentette továbbá, hogy nem siet újraindítani a kereskedelmi tárgyalásokat Kanadával.

Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése, és félbeszakadtak a tárgyalások. A két fél kölcsönösen egymást hibáztatja.

Az amerikai elnök kitért a fertőző betegségeket kutató szibériai laboráns halálesetére is, és felkínálta az Egyesült Államok segítségét Oroszországnak az ügyben. A 28 éves nőnek a halálát, aki a pestisbetegségek kezelésére szakosodott irkutszki járványügyi intézetben dolgozott, az orosz fogyasztóvédelem szerint nem pestis okozta, hanem "ismeretlen eredetű tüdőgyulladás".

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