Segítséget ajánlott Donald Trump Oroszországnak: "most értesültünk az esetről, segítünk, amennyire tudunk"

Donald Trump elnök hétfőn újságíróknak nyilatkozva reagált az Oroszországban történtekre, miután Darja Sipilovának, a Szibériai Pestiskutató Intézet munkatársának haláláról kérdezték. A nő feltehetően a munkája során fertőződött meg a pestis baktériumával.

Épp most értesültünk róla. Segítünk nekik, amennyire csak tudunk"

– mondta Trump, hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel egyelőre nem egyeztetett az ügyben.

Az orosz egészségügyi hatóságok hivatalosan nem erősítették meg, hogy Sipilova tüdőpestisben halt meg. Közleményük szerint a halálát "ismeretlen eredetű tüdőgyulladás" okozta, a vizsgálatok pedig nem mutattak ki a munkájához köthető kórokozót. Ennek ellenére elővigyázatosságból öt kórházat és az intézet több tucat munkatársát karanténba helyezték.

Trump azt is megjegyezte, hogy a betegség korábban könnyebben kezelhető volt, de "a mikrobák és a kórokozók megerősödtek". Az elnök feltehetően az antimikrobiális rezisztenciára utalt, azonban a tüdőpestis korai diagnózis esetén továbbra is hatékonyan kezelhető antibiotikumokkal.

Az ügyet a Fehér Ház, az amerikai egészségügyi tárca és a külügyminisztérium egyaránt figyelemmel kíséri. Az esettel kapcsolatban eddig nem jelentettek további megbetegedést vagy halálesetet.

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