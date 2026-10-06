Súlyos csapásokat mért Moszkva Ukrajnára, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizzsjában egy híd ellen kora reggel végrehajtott orosz légicsapásban, és Odessza infrastrukturális létesítményeit is újabb támadás érte - jelentették kedden az illetékes ukrán hatóságok.

A Dnyipro folyó hídját lezárták - tudatta Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon.

Az Odessza infrastruktúrája elleni orosz légitámadásban senki sem sebesült meg, és lakóépületeket sem rongálódtak meg - közölte Szerhij Liszak, a fekete-tengeri kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegram-csatornáján.

(MTI)