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Súlyos csapásokat mért Moszkva Ukrajnára, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Globál

Súlyos csapásokat mért Moszkva Ukrajnára, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Portfolio
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Legalább három irányított légibombával és egy harci drónnal mértek csapást hétfőn az orosz erők Harkivra, Ukrajna második legnagyobb városára. 59 sebesültről tudni, míg a halálos áldozatok száma hatra emelkedett - közölték az illetékes hatóságok. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) felmérése szerint az ukránok több mint fele úgy véli, hogy Volodimir Zelenszkijnek nem kellene indulnia második ciklusért a következő elnökválasztáson. Cikkünk folyamatosan frissül.
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Egy NATO-tagállam közvetlen közelében ért dróntámadás két hajót – Megszólalt az elnök

Dróntámadás ért két hajót Bulgária fekete-tengeri kizárólagos gazdasági övezetében - írja a Reuters.

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Egy NATO-tagállam közvetlen közelében ért dróntámadás két hajót – Megszólalt az elnök
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Odessza és Zaporizzsja is orosz tűz alatt

Öten megsebesültek a dél-ukrajnai Zaporizzsjában egy híd ellen kora reggel végrehajtott orosz légicsapásban, és Odessza infrastrukturális létesítményeit is újabb támadás érte - jelentették kedden az illetékes ukrán hatóságok.

A Dnyipro folyó hídját lezárták - tudatta Mihajlo Szemikin, Zaporizzsja megye katonai kormányzója a Telegramon.

Az Odessza infrastruktúrája elleni orosz légitámadásban senki sem sebesült meg, és lakóépületeket sem rongálódtak meg - közölte Szerhij Liszak, a fekete-tengeri kikötőváros katonai közigazgatásának vezetője a Telegram-csatornáján.

(MTI)

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Jelentett Kijev

Oroszország összesen 137, ezen belül 49 sugárhajtású drónnal támadta Ukrajnát az éjszaka folyamán. A légvédelem 114 drónt semmisített meg - közölte az ukrán légierő.

17 helyszínen jegyeztek fel becsapódásokat, alábbhulló roncsokat pedig négy helyszínen rögzítettek.

(Ukrajinszka Pravda)

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Évek óta nem látott támadás érte Oroszországot: lángol a Moszkva melletti óriási üzemanyagraktár

Ukrajna az elmúlt két év legnagyobb dróntámadását hajtotta végre mára virradóra a Moszkvai régióban. Látszólag az ukrán célpontok között szerepelt az orosz főváros térségének legnagyobb üzemanyagraktára is, amely találatot kapott és kigyulladt - írja a Kyiv Independent.

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Évek óta nem látott támadás érte Oroszországot: lángol a Moszkva melletti óriási üzemanyagraktár
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Megtámadták Moszkvát: több száz drónt eresztett Ukrajna az orosz fővárosra

Az orosz légvédelem este fél kilenc és hajnali öt között 650 olyan ukrán drónt semmisített meg, amely a moszkvai régió felé tartott, közülük 105-öt a főváros közelében - közölte Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester kedd reggel a Max-csatornáján.

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Megtámadták Moszkvát: több száz drónt eresztett Ukrajna az orosz fővárosra
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Kimondta Európa legerősebb országa: ha ezt meglépi Putyin, azt saját területe elleni támadásnak tekinti

Oroszországnak az ukrajnai háborún túlmutató, akár Grúziát, Moldovát és a balti államokat is magában foglaló, szélesebb körű ambíciói lehetnek Johann Wadephul német külügyminiszter szerint.

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Kimondta Európa legerősebb országa: ha ezt meglépi Putyin, azt saját területe elleni támadásnak tekinti
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