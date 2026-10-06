23°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Súlyos fenyegetést küldött az atomhatalom: ha ez megtörténik, azonnal megtorlás jön
Globál

Súlyos fenyegetést küldött az atomhatalom: ha ez megtörténik, azonnal megtorlás jön

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Korea Times azt írja, hogy Észak-Korea „radikális és erőteljes ellenlépést” helyezett kilátásba, ha a szomszédja mozgolódik.

Néhány napja egy aknarobbanás volt a „két Korea” közötti vékony sávban, a demilitarizált zónában (DMZ). Szöul szeretné kivizsgálni az ügyet,

Phenjan viszont radikális választ helyezett kilátásba, ha a szomszédja, akár csak „egy milliméterrel” is átlépi a határt.

Dél-Koreában az a vélekedés, hogy a detonációt a diktatúra idézte elő, a hadsereg arra a következtetésre jutott, hogy a szeptember 21-i eseményekhez az északiak által telepített aknák vezettek a DMZ-ben. Az incidensben két déli katona súlyosan megsebesült.

A robbanás napján Dél-Korea a határvidék felügyeletét végző ENSZ Parancsnokságával (UNC) együttműködve hajtott végre a térségben aknamentesítést.

Még több Globál

Rekordméretű szárazság tombol Magyarországon, a megszokott eső fele sem hullott le

Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Csökkent az Ukrajna végső győzelmébe vetett hit, Putyinnak még sincs oka örömre

„Nem érdekel minket, hogy megpróbálják eltávolítani a számunkra irreleváns aknákat, és nincs okunk törődni a Koreai Köztársaság ilyen bohózatával” – jelentette ki Phenjan majd hozzátették:

Ha azonban egy bakancs vagy egy szikra a Észak-Koreai Köztársaságból akár csak egy milliméterrel is túllépi a határt, hogy megsértse területünket, az észak-koreai határőrizet azonnali és erőteljes ellenlépést tesz.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan haditechnológiát kapott Észak-Korea az oroszoktól, ami ellen nincs jó ellenszere Ukrajnának

Szintet lépett a rettegett diktatúra? – Mesterséges intelligenciával felszerelt csúcsfegyvert tesztelhettek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Költségvetés, BKK-átalakítás és Szijjártó-meghallgatás mozgatta a napot
Hol vannak még lehetőségek a tőzsdéken? - Jön a Portfolio ingyenes befektetési klubja
Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility