Súlyos fenyegetést küldött az atomhatalom: ha ez megtörténik, azonnal megtorlás jön

Néhány napja egy aknarobbanás volt a „két Korea” közötti vékony sávban, a demilitarizált zónában (DMZ). Szöul szeretné kivizsgálni az ügyet,

Phenjan viszont radikális választ helyezett kilátásba, ha a szomszédja, akár csak „egy milliméterrel” is átlépi a határt.

Dél-Koreában az a vélekedés, hogy a detonációt a diktatúra idézte elő, a hadsereg arra a következtetésre jutott, hogy a szeptember 21-i eseményekhez az északiak által telepített aknák vezettek a DMZ-ben. Az incidensben két déli katona súlyosan megsebesült.

A robbanás napján Dél-Korea a határvidék felügyeletét végző ENSZ Parancsnokságával (UNC) együttműködve hajtott végre a térségben aknamentesítést.

„Nem érdekel minket, hogy megpróbálják eltávolítani a számunkra irreleváns aknákat, és nincs okunk törődni a Koreai Köztársaság ilyen bohózatával” – jelentette ki Phenjan majd hozzátették:

Ha azonban egy bakancs vagy egy szikra a Észak-Koreai Köztársaságból akár csak egy milliméterrel is túllépi a határt, hogy megsértse területünket, az észak-koreai határőrizet azonnali és erőteljes ellenlépést tesz.

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