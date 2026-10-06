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Sűrű fekete füst gomolyog Putyin kedvenc üdülővárosának egén – Hajszálpontos találatot hajtottak végre a tengeri drónok
Globál

Sűrű fekete füst gomolyog Putyin kedvenc üdülővárosának egén – Hajszálpontos találatot hajtottak végre a tengeri drónok

Portfolio
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Szocsi üdülőváros közelében a Fekete-tengeren kigyulladt az úgynevezett orosz „árnyékflotta” hajója egy tengeri drónos támadás után – írja a The Kyiv Independent a Novaya Gazeta Europe alapján.

A független, emigrációban működő orosz portál orosz Telegram-csatornák alapján számolt be az esetről, amelyről videót is közzétett.

A felvétel alapján a valószínűleg kőolajat szállító hajó hatalmas fekete füsttel ég, a füst pedig már Szocsi városát is elérte, és beborította a város egét. A lakosoknak állítólag azt tanácsolták, hogy az utcán viseljenek maszkot, otthon pedig ne nyissák ki az ablakokat.

A szóban forgó hajó a libériai zászló alatt közlekedő Aframax Rea lehet. A hajó fent van Ukrajna szankciós listáján.

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Az előzetes adatok szerint a tankerhajót pilóta nélküli motorcsónakok (tengeri drónok) támadták meg.

Az úgynevezett „árnyékflotta” olyan hajók együttese, amelyekkel Oroszország a kőolajexportra vonatkozó nyugati szankciókat akarja kikerülni. Sok hajó elöregedett, és rossz állapotban van.

Szocsi népszerű üdülőváros a Fekete-tenger partján, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is van itt egy hatalmas rezidenciája.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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