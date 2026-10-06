Sűrű fekete füst gomolyog Putyin kedvenc üdülővárosának egén – Hajszálpontos találatot hajtottak végre a tengeri drónok

A független, emigrációban működő orosz portál orosz Telegram-csatornák alapján számolt be az esetről, amelyről videót is közzétett.

Massive fire reported in the Russian Black Sea port city of Sochi this evening. Local channels report that a ship exploded in the port area. https://t.co/W4XhDaujR0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 6, 2026

A felvétel alapján a valószínűleg kőolajat szállító hajó hatalmas fekete füsttel ég, a füst pedig már Szocsi városát is elérte, és beborította a város egét. A lakosoknak állítólag azt tanácsolták, hogy az utcán viseljenek maszkot, otthon pedig ne nyissák ki az ablakokat.

A szóban forgó hajó a libériai zászló alatt közlekedő Aframax Rea lehet. A hajó fent van Ukrajna szankciós listáján.

Az előzetes adatok szerint a tankerhajót pilóta nélküli motorcsónakok (tengeri drónok) támadták meg.

Az úgynevezett „árnyékflotta” olyan hajók együttese, amelyekkel Oroszország a kőolajexportra vonatkozó nyugati szankciókat akarja kikerülni. Sok hajó elöregedett, és rossz állapotban van.

Szocsi népszerű üdülőváros a Fekete-tenger partján, Vlagyimir Putyin orosz elnöknek is van itt egy hatalmas rezidenciája.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio