Több százezren vonultak utcára a tiltakozók szerte Franciaországban, nem sikerült békés mederben tartani a tüntetéseket

A belügyminisztérium összesítése szerint országszerte 256 ezren vonultak fel, ebből 56 ezren Párizsban a tanárok egy részének és a szakszervezeteknek a támogatásával. Utóbbiak a tüntetések biztosításában segítik a tinédzsereket. A szervezők szerint országszerte 450 ezren, a fővárosban 100 ezren tiltakoztak.
A diákszervezetek több állami forrást, legalább 10 milliárd eurót követelnek az intézményeik számára. Kifogásolják az épületek lerobbant állapotát, a túlzsúfoltságot, a tanárhiányt, elsősorban a hátrányosabb helyzetű elővárosokban.
A Párizsban a République térről délután indult menetet a rendőrség útközben megállította, mert rendbontók felgyújtottak egy szemeteskukákból és egy betört kirakatú üzletből származó bútorokból épített barikádot. A rohamrendőrök azonnal beavatkoztak, a tűzoltók pedig gyorsan eloltották a lángokat, mielőtt folytatódott a felvonulás a Nation tér felé.
A párizsi prefektúra közlése szerint mintegy háromszáz randalírozó jelent meg a fővárosi tiltakozáson a Nation tér körül, és szórványosan összecsaptak a rendőrökkel: kővel és egyéb lövedékkel dobálták a rendfenntartókat, akik könnygázzal oszlatták a rendbontókat.
Az állami fenntartású 3400 középiskolából kedden 891-ben „teljesen vagy részben felfüggesztették a tanítást” – közölte az oktatási minisztérium.
Sébastien Lecornu miniszterelnök kedden a nemzetgyűlésben elmondta: a szeptember közepén kezdődött tiltakozó mozgalomban eddig 215 diák, 85 tanintézményi dolgozó, köztük 34 igazgató és igazgatóhelyettes, valamint 715 rendőr sérült meg.
Évtizedek óta ez a legsúlyosabb mérleg a közoktatásban, a megsérült közalkalmazottak számát tekintve
– mondta a miniszterelnök az azonnali kérdések órájában, elfogadhatatlannak nevezve az alkalmazottak elleni erőszak bármilyen bagatellizálását.
A kormányfő elutasította a „rendőri erőszak” kifejezést, de elismerte, hogy a rendőri beavatkozások során „történhetnek balesetek”, amelyeket szerinte ki kell vizsgálni. A miniszterelnök képmutatással vádolta meg a radikális baloldali Engedetlen Franciaországot (LFI), amiért azt sugallta, hogy szándékos és tudatos az aránytalan erőszak alkalmazása a középiskolások ellen.
Eközben a szomszédos Belgiumban, Liège városában is diáktüntetések voltak, melyek erőszakossá fajultak, a rendőrség vízágyút és könnygázt vetett be a demonstrálók ellen.
A beszámoló szerint több mint ezer tiltakozó gyűlt össze a nagyvárosban, hogy hangot adjon elégedetlenségének az oktatási rendszer állapotával kapcsolatban.
A békés kezdet után a tüntetők úttorlaszokat emeltek, felgyújtottak szemeteskukákat, betörtek ablakokat. A rendőrség vízágyú és könnygáz bevetésével próbálta megfékezni a fiatalokat, akik viszont kövekkel és petárdákkal dobálták a rendőröket, közülük legkevesebb 22-nek könnyebb sérülést okozva.
A francia diáktüntetésekről itt írtunk bővebben:
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Gauthier Bedrignans
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