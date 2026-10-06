24°C kissé felhős
Budapest
  • Megjelenítés
Történelmet írt a német AfD, már a decemberi hatalomátvételre készülnek
Globál

Történelmet írt a német AfD, már a decemberi hatalomátvételre készülnek

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A párt történetében először választották meg a radikális jobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt jelöltjét egy tartományi parlament (Landtag) elnökének. Tobias Rausch kedden az első körben elnyerte a szükséges számú szavazatot, miután szeptember 6-án az AfD fölényesen győzött a kelet-németországi Szász-Anhalt tartományban.

A Tagesschau.de beszámolója szerint a 35 éves Rausch eddig az AfD tartományi parlamenti titkára és a szász-anhalti AfD főtitkára volt.

A titkos szavazáson 48 voksot kapott, ami kilenccel több, mint az AfD-frakció létszáma.

A szélsőbaloldali Sahra Wagenknecht Szövetsége (BSW) 5 képviselője már korábban jelezte támogatását Rausch irányába, aki így 4 plusz szavazatot kapott az előre vártnál.

A konzervatív CDU, amely másodikként végzett a szeptemberi választáson, azt javasolta képviselőinek, hogy tartózkodjanak a szavazáson. A szociáldemokrata SPD, a Zöldek és a radikális baloldali Die Linke azt közölte, hogy nem támogatják Rausch megválasztását.

Még több Globál

Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

Itt a WHO álláspontja az európai járványveszélyről: halálos kórokozó szabadulhatott ki az orosz laborból?

Atomfegyvereket telepít a NATO az orosz határra? – Azonnal keményen reagált a Kreml

Rausch megválasztása utáni beszédében azt ígérte, hogy az egész tartományi parlamentet képviselni fogja, nem csak annak egy frakcióját.

Ulrich Siegmund, az AfD tartományi listavezetője azt közölte, hogy a miniszterelnök megválasztására decemberben kerülhet sor. Bár az AfD az abszolút többséget nem tudta megszerezni, a BSW-vel együtt meglehet a kormányképes többsége, így a Német Szövetségi Köztársaság történetében először decemberben radikális jobboldali vezetője lehet egy német tartománynak.

A CDU-s Sven Schulze az új kormányfő megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként hivatalban marad.

Az AfD október elejére szövetségi szinten is messze megelőzte támogatottságban a többi pártot. Míg a Friedrich Merz kancellár mögött álló pártszövetség, a CDU/CSU 18 százalékot szerezne egy most vasárnapi Bundestag-választáson, az AfD támogatottsága 30 százalékosra lőtt ki az INSA legutóbbi felmérése szerint.

Német pártok 2026 október eleje

Címlapkép forrása: Sean Gallup - Pool/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Back to Europe 2026

Back to Europe 2026

2026. október 6.

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt lehetnek a következő nagy befektetési sztorik – A piac még nem árazott be mindent!
Tisza-kormány: Költségvetés, BKK-átalakítás és Szijjártó-meghallgatás mozgatta a napot
Hatalmas pofont kapott Moszkva, jöhet a történelmi békecsúcs – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility