Történelmet írt a német AfD, már a decemberi hatalomátvételre készülnek

A Tagesschau.de beszámolója szerint a 35 éves Rausch eddig az AfD tartományi parlamenti titkára és a szász-anhalti AfD főtitkára volt.
A titkos szavazáson 48 voksot kapott, ami kilenccel több, mint az AfD-frakció létszáma.
A szélsőbaloldali Sahra Wagenknecht Szövetsége (BSW) 5 képviselője már korábban jelezte támogatását Rausch irányába, aki így 4 plusz szavazatot kapott az előre vártnál.
A konzervatív CDU, amely másodikként végzett a szeptemberi választáson, azt javasolta képviselőinek, hogy tartózkodjanak a szavazáson. A szociáldemokrata SPD, a Zöldek és a radikális baloldali Die Linke azt közölte, hogy nem támogatják Rausch megválasztását.
Rausch megválasztása utáni beszédében azt ígérte, hogy az egész tartományi parlamentet képviselni fogja, nem csak annak egy frakcióját.
Ulrich Siegmund, az AfD tartományi listavezetője azt közölte, hogy a miniszterelnök megválasztására decemberben kerülhet sor. Bár az AfD az abszolút többséget nem tudta megszerezni, a BSW-vel együtt meglehet a kormányképes többsége, így a Német Szövetségi Köztársaság történetében először decemberben radikális jobboldali vezetője lehet egy német tartománynak.
A CDU-s Sven Schulze az új kormányfő megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként hivatalban marad.
Az AfD október elejére szövetségi szinten is messze megelőzte támogatottságban a többi pártot. Míg a Friedrich Merz kancellár mögött álló pártszövetség, a CDU/CSU 18 százalékot szerezne egy most vasárnapi Bundestag-választáson, az AfD támogatottsága 30 százalékosra lőtt ki az INSA legutóbbi felmérése szerint.
Címlapkép forrása: Sean Gallup - Pool/Getty Images
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