Trump magáról nevezné el a legendás amerikai hadihajót, de máris jött a válaszcsapás

Doris "Dorie" Miller a USS West Virginia csatahajó legénységének tagja volt. A korabeli faji szegregáció miatt a fekete tengerészek előtt csupán néhány beosztás állt nyitva, köztük a konyhai kisegítő munka. Az 1941. december 7-i, Pearl Harbor elleni japán támadás során Miller harcba szállt a japánokkal: egy légvédelmi géppuskával lelőtt egy japán vadászgépet úgy, hogy annak használatára soha nem képezték ki, közben sebesült bajtársait is ellátta. Ő volt az első fekete katona, aki megkapta a haditengerészet második legmagasabb elismerését, a Haditengerészeti Keresztet (Navy Cross). 1943-ban halt hősi halált, amikor hajóját elsüllyesztették a Csendes-óceánon.

A róla elnevezett, CVN-81 jelzésű hordozó lenne az első olyan repülőgép-hordozó, amely egy fekete amerikairól kapná a nevét, ráaaádul egy sorállományú tengerész tetteinek állít emléket.

Sajtóhírek szerint a haditengerészet fontolgatja, hogy Trump elnök kérésére inkább az elnökről nevezik el a hordozót, végleges döntés azonban még nem született.

Cory Booker newarki demokrata szenátor szeptember 30-án három törvényjavaslatot terjesztett elő, amelyeket a Szenátus Fegyveres Szolgálatok Bizottságához utaltak. Az első a haditengerészeti miniszter számára írná elő egy hivatalos eljárásrend kialakítását a hadihajók elnevezésére. A második jogszabály általános tilalmat vezetne be, megtiltva, hogy bármely haditengerészeti hajót a hivatalban lévő elnökről vagy alelnökről nevezzenek el, így ez a szabályozás nem kizárólag Trumpra vonatkozna. A harmadik javaslat konkrétan a szövetségi költségvetési források felhasználását tiltaná meg a CVN-81-es egység átnevezésére.

Egyetlen elnöknek sem kellene saját magáról elneveznie vagy átkeresztelnie egy hadihajót, és egyetlen amerikai hőst sem szabadna kitörölni azért, hogy helyet csináljanak valaki másnak"

– nyilatkozta Booker az NBC Newsnak. A tervezett változtatást Miller emléke elleni eltörlési kísérletnek nevezte, hozzátéve, hogy ez nem a haditengerészet megtisztelése, hanem történelmének megrongálása.

A javaslatok elfogadási esélyei csekélyek, mivel a bizottságot az elnök pártja irányítja, a kezdeményezések pedig egyelőre nem haladtak előre a törvényhozásban. A hordozó neve hivatalosan továbbra is USS Doris Miller. Az átnevezésről Pete Hegseth védelmi miniszter és Hung Cao megbízott haditengerészeti miniszter dönthet.

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