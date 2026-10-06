Túlzás nélkül az évszázad kémbotránya: hazaárulás vádjával letartóztatták a volt kémfőnököt Németországban

Hanning 1998 decemberétől 2005 novemberéig állt a külső hírszerzésért felelős BND (Bundesnachrichtendienst) élén, ezt követően pedig 2009-ig a szövetségi belügyminisztérium államtitkári posztját töltötte be.

Az ügyészség tájékoztatása szerint

az ellene felhozott vádak között államellenes kémkedés, államtitok kiszolgáltatása, hazaárulás kísérlete és titkosszolgálati ügynökként folytatott tevékenység is szerepel.

A korábbi hírszerzési főnököt kedd hajnalban a Münster melletti Nordwaldéban lévő otthonában tartóztatták le. Őrizetbe vették feltételezett bűntársát is, akit a német adatvédelmi szabályok miatt csak Manfred D.-ként azonosítottak – őt Bajorországban fogták el. Az ügyészség házkutatást tartott mindkét gyanúsított ingatlanjain, emellett Berlinben is.

Manfred D. a BND korábbi magas rangú munkatársa, aki Hanning elnöksége alatt kabinetfőnökként dolgozott a külső hírszerzésnél, majd a belügyminisztériumba is követte felettesét. Az ügyészség szerint 2012-től 2026 márciusáig több egymást követő BND-elnök mellett is betöltötte a kabinetfőnöki tisztséget, így rendkívül széles körű hozzáférése volt a minősített dokumentumokhoz.

A vád szerint a két férfi 2010-ben állapodott meg az együttműködésről.

legalább 2022 közepéig D. mintegy kétezer dokumentumot – köztük minősített anyagokat – juttatott el Hanningnak pénzért cserébe.

A volt kabinetfőnök ellen hazaárulás kísérletében és államellenes kémkedésben való bűnsegédlet miatt emeltek vádat.

Hanning a hírszerzés belső információit magántanácsadói munkájában használta fel.

A volt kémfőnököt azzal is vádolják, hogy

több éven át szoros kapcsolatban állt egy másik külföldi hírszerző szolgálat képviselőjével, akinek politikai információkat adott át, részben Manfred D. által szolgáltatott anyagok alapján

- áll az ügyészség közleményében, amely

nem nevesíti, hogy melyik külföldi titkosszolgálatról van szó.

A két gyanúsított várhatóan kedden és szerdán áll vizsgálóbíró elé.

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