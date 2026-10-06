Túlzás nélkül az évszázad kémbotránya: hazaárulás vádjával letartóztatták a volt kémfőnököt Németországban

Hanning 1998 decemberétől 2005 novemberéig állt a külső hírszerzésért felelős BND (Bundesnachrichtendienst) élén, ezt követően pedig 2009-ig a szövetségi belügyminisztérium államtitkári posztját töltötte be.
Az ügyészség tájékoztatása szerint
az ellene felhozott vádak között államellenes kémkedés, államtitok kiszolgáltatása, hazaárulás kísérlete és titkosszolgálati ügynökként folytatott tevékenység is szerepel.
A korábbi hírszerzési főnököt kedd hajnalban a Münster melletti Nordwaldéban lévő otthonában tartóztatták le. Őrizetbe vették feltételezett bűntársát is, akit a német adatvédelmi szabályok miatt csak Manfred D.-ként azonosítottak – őt Bajorországban fogták el. Az ügyészség házkutatást tartott mindkét gyanúsított ingatlanjain, emellett Berlinben is.
Manfred D. a BND korábbi magas rangú munkatársa, aki Hanning elnöksége alatt kabinetfőnökként dolgozott a külső hírszerzésnél, majd a belügyminisztériumba is követte felettesét. Az ügyészség szerint 2012-től 2026 márciusáig több egymást követő BND-elnök mellett is betöltötte a kabinetfőnöki tisztséget, így rendkívül széles körű hozzáférése volt a minősített dokumentumokhoz.
A vád szerint a két férfi 2010-ben állapodott meg az együttműködésről.
legalább 2022 közepéig D. mintegy kétezer dokumentumot – köztük minősített anyagokat – juttatott el Hanningnak pénzért cserébe.
A volt kabinetfőnök ellen hazaárulás kísérletében és államellenes kémkedésben való bűnsegédlet miatt emeltek vádat.
Hanning a hírszerzés belső információit magántanácsadói munkájában használta fel.
A volt kémfőnököt azzal is vádolják, hogy
több éven át szoros kapcsolatban állt egy másik külföldi hírszerző szolgálat képviselőjével, akinek politikai információkat adott át, részben Manfred D. által szolgáltatott anyagok alapján
- áll az ügyészség közleményében, amely
nem nevesíti, hogy melyik külföldi titkosszolgálatról van szó.
A két gyanúsított várhatóan kedden és szerdán áll vizsgálóbíró elé.
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