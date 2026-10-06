Valószínűleg lezuhant egy amerikai katonai helikopter a Közel-Keleten - Egyelőre mélyen hallgat az amerikai haditengerészet

Valószínűleg lezuhant egy amerikai MH-60R Seahawk katonai helikopter a Közel-Keleten - tudósított több hírportál a régióból.

A VVHR512 hívójellel repülő helikopter magyar idő szerint késő este adott le vészjelzést a szaúd-arábiai Janbu kikötőváros térségében. A gép a vészjelzés kibocsátásakor nagyjából 145 méteres magasságban haladt, majd

a műszerek által jelzett repülési magassága hirtelen nullára zuhant, és a helikopter eltűnt a követőrendszerből.

Az amerikai haditengerészet hétfő estig nem erősítette meg hivatalosan az incidens tényét, és a személyzetről, valamint a helikopter állapotáról sem közölt részleteket. A vészhelyzet oka egyelőre ismeretlen.

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