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Valószínűleg lezuhant egy amerikai katonai helikopter a Közel-Keleten - Egyelőre mélyen hallgat az amerikai haditengerészet
Globál

Valószínűleg lezuhant egy amerikai katonai helikopter a Közel-Keleten - Egyelőre mélyen hallgat az amerikai haditengerészet

Portfolio
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Valószínűleg lezuhant egy amerikai MH-60R Seahawk katonai helikopter a Közel-Keleten - tudósított több hírportál a régióból.

A VVHR512 hívójellel repülő helikopter magyar idő szerint késő este adott le vészjelzést a szaúd-arábiai Janbu kikötőváros térségében. A gép a vészjelzés kibocsátásakor nagyjából 145 méteres magasságban haladt, majd

a műszerek által jelzett repülési magassága hirtelen nullára zuhant, és a helikopter eltűnt a követőrendszerből.

Az amerikai haditengerészet hétfő estig nem erősítette meg hivatalosan az incidens tényét, és a személyzetről, valamint a helikopter állapotáról sem közölt részleteket. A vészhelyzet oka egyelőre ismeretlen.

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Címlapkép forrása: Smith Collection/Gado via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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