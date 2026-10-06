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Váratlanul kilőtt Franciaország egy atomrakétát: Macron szerint világos az üzenet
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Váratlanul kilőtt Franciaország egy atomrakétát: Macron szerint világos az üzenet

Portfolio
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Franciaország kedden először tesztelte új, M51.3 típusú, nukleáris töltet hordozására alkalmas ballisztikus rakétáját, amelyet egy atommeghajtású tengeralattjáróról indítottak el; a fegyver robbanófej nélkül hajtotta végre a tesztrepülést - tudósított a France24.

A rakétát a Le Vigilant tengeralattjáróról lőtték ki Bretagne partjainál, a fegyver pedig az Észak-Atlanti-óceánon, több száz kilométerre a partoktól csapódott be – közölte a francia védelmi minisztérium. Emmanuel Macron elnök egy francia hadihajó fedélzetéről követte figyelemmel az indítást.

A teszt időzítése aligha véletlen, hiszen egy héttel korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök figyelmeztette a Nyugatot, hogy ne fokozza a feszültséget Ukrajna kapcsán, és ne fenyegesse Kalinyingrádot, amelyet Moszkva szükség esetén akár nukleáris fegyverekkel is megvédene. Bár a francia hivatalos közlemény nem tett említést Oroszországról, Macron határozott üzenetet fogalmazott meg. Az elnök az X-en közzétett videójában, amelyben a kilövést figyeli, úgy fogalmazott:

Ma erősebbek vagyunk. Az üzenetet hangosan és világosan elküldtük oda, ahová el kellett jutnia."

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Az M51.3 az M51-es rakétacsalád legújabb változata, amely 2025 októberében állt hadrendbe a francia nukleáris elrettentő erő korszerűsítésének részeként. Párizs nem hozza nyilvánosságra a pontos adatokat, a nyilvánosan elérhető becslések szerint azonban az M51-es széria mintegy 9000 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, az új verzió pedig ennél is messzebbre képes eljutni.

Macron márciusban jelentette be, hogy Franciaország bővíti nukleáris arzenálját, egyúttal kezdeményezte, hogy európai partnereinek közös gyakorlatokat, nukleáris hordozóeszközök szövetséges területen történő rövid távú telepítését, valamint mélyebb konzultációs lehetőségeket ajánljon fel. Az elrettentés és a védelmi felkészültség azóta a francia kormányzati kommunikáció visszatérő elemévé vált.

Franciaország évente mintegy 5,6 milliárd eurót fordít a 290, tengeralattjáróról és repülőgépről indítható nukleáris fegyverből álló arzenáljának fenntartására, ami a világ negyedik legnagyobb készletét jelenti. Összehasonlításképpen Nagy-Britannia 225 robbanófejjel rendelkezik, míg Oroszország és az Egyesült Államok egyenként több mint 5000-rel. A francia tengeri elrettentő erő gerincét négy ballisztikusrakéta-hordozó tengeralattjáró alkotja.

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Címlapkép forrása: Alexis Rosenfeld/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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