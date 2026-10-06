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Veszélyben a kritikus olajmezők: az Egyesült Államok siet a feszült helyzetben lévő szövetségese segítségére
Globál

Veszélyben a kritikus olajmezők: az Egyesült Államok siet a feszült helyzetben lévő szövetségese segítségére

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Az Egyesült Államok jóváhagyott egy 400 millió dollár értékű, a Patriot rakétarendszerek javítását és karbantartását célzó csomagot Kuvait számára, mivel az iráni rakéta- és dróntámadások hónapok óta veszélyeztetik a térség katonai létesítményeit, valamint energetikai infrastruktúráját - számolt be az Army Recognition.

Az amerikai külügyminisztérium október 5-én tette közzé a döntést, miszerint Washington engedélyezte a kuvaiti Patriot légvédelmi rakéták javítására és üzemképességének fenntartására irányuló, mintegy 400 millió dolláros haditechnikai értékesítést. A megállapodás a külföldi katonai értékesítési program (Foreign Military Sale – FMS) keretében valósulhat meg.

A megállapodás nem új légvédelmi rendszerek beszerzését tartalmazza, hanem

a meglévő kuvaiti Patriot-kapacitások helyreállítását és hosszú távú fenntartását szolgálja.

A csomag magában foglalja a rakéták javítását és visszaszállítását, az ehhez kapcsolódó szállítási, logisztikai és műszaki támogatást, valamint az alkatrészellátást, a karbantartást, a kiképzési eszközöket és a kezelőszemélyzet felkészítését. Emellett a megállapodás az amerikai kormányzati és vállalati mérnöki-technikai háttértámogatásra is kiterjed.

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A döntés hátterében az húzódik meg, hogy az iráni rakéta- és dróntámadások hónapok óta fenyegetik Kuvaitot, valamint az országban állomásozó amerikai erők létesítményeit. Ez kiemelten fontossá tette a Patriot elfogórakéták bevethetőségét és az Öböl-térség légvédelmi készleteinek folyamatos biztosítását.

A külügyminisztérium tájékoztatása szerint az ügylet célja Kuvait védelmi képességeinek megerősítése, valamint a kritikus kőolaj- és földgázipari infrastruktúra védelmének fokozása. Washington hangsúlyozta, hogy a támogatás segítségével Kuvait hatékonyabban reagálhat a jelenlegi és a jövőbeli fenyegetésekre a tartós regionális feszültségek közepette.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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