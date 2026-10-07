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A lengyelek is meglépték: több milliós otthoni energiatároló programot jelentettek be
Globál

A lengyelek is meglépték: több milliós otthoni energiatároló programot jelentettek be

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Egymilliárd zloty, mai áron számolva 83,6 milliárd forint értékű programot indít Lengyelország az otthoni energiatárolók támogatására – jelentette be a lengyel klímaügyi minisztérium. A napelemes háztartások legfeljebb 19 ezer zloty, mintegy 1,6 millió forint támogatást kaphatnak.

A Ceenergynews beszámolója szerint a programot Paulina Hennig-Kloska klímaügyi miniszter mutatta be, aki kiemelte, hogy a pénz a Modernizációs Alapból érkezik a lengyel környezetvédelmi és vízgazdálkodási alapon keresztül.

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Információ és jelentkezés

A támogatás így áll össze:

  • legfeljebb 16 ezer zloty (1,3 millió forint) az akkumulátorra;
  • 1000 zloty (84 ezer forint) hőtárolós rendszerekre;
  • 2000 zloty (167 ezer forint) bónusz, ha a berendezést az Európai Unióban gyártották;

Hasonlóan a hazai kezdeményezéshez, pályázni csak hálózatra kötött háztartási méretű kiserőművel - például napelemes rendszerrel - rendelkezők háztartások tudnak. Az akkumulátornak legalább 10 kilowattórásnak kell lennie, és energiamenedzsment-vezérléssel (EMS) kell rendelkeznie.

Magyarországon is fut egy hasonló támogatás, az Otthoni Energiatároló Program, amelyet még a Fidesz-kormány hirdetett meg, majd fél évig befagyva állt, és csak nemrég került pont a folytatására.

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A jelentkezési határidő 2027. október elseje.

Lengyelország 2027 végére több mint 200 ezer otthoni tárolót szeretne, amiből 2026 közepén már 150 ezer működött.

A program keretösszege nagyjából erre is elég: ha minden háztartás a maximális támogatást kapja, akkor nagyjából 52-53 ezer háztartás támogatható, vagyis épp a hiányzó 50 ezer.

A háztartási napelemes rendszerek energiatárolóval való felszerelése az egyik prioritásunk

– mondta Hennig-Kloska. A program szerinte egyszerre szolgálja a megújuló energia hatékonyabb felhasználását és az energiabiztonságot, mivel áramszünet esetén a háztartás a hálózattól függetlenül is működhet.

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