Ambicíózus programmal állt elő az ember, aki felforgathatja egész Európát: csak lázálom a nagy terv?

A 2027-es elnökválasztáson jelenleg legesélyesebbnek tűnő jelölt úgy véli, hogy
- 2032-re 3 százalék alá tudja csökkenteni Franciaország GDP-arányos államhaztartási hiányát,
- az államadósságot pedig a GDP 112 százalékára tudja mérsékelni.
A Le Monde című napilap szerdai tudósítása szerint a radikális jobboldali jelölt költségvetési programja bemutatáskor tette a bejelentéseket.
A programban 30 milliárd euró nettó adócsökkentést irányzott elő az ötéves ciklus alatt.
A javasolt megtakarítások túlnyomó többsége a radikális párt három kiemelt kampánytémájára koncentrálódik:
- az Európai Uniónak nyújtott hozzájárulások jelentős csökkentésére,
- az állítólagos csalások visszaszorítására
- és a bevándorlás megfékezésére.
Ez utóbbi érdekében Marine Le Pen bevezetné a jelenleg alkotmányellenes "nemzeti prioritást", amely szerinte az első évben 15 milliárd, aztán pedig évente 29 milliárd eurós megtakarítást jelentene, s körülbelül 20 százalékát adná a teljes megszorító csomagnak. Az intézkedés előnyben részesítené a francia állampolgárokat a szociális juttatások terén. Le Pen az ügyben alkotmánymódosító népszavazást írna ki.
Ehhez jelentős egészségügyi elvonások adódnának, valamint kevesebb jutna városfejlesztésre, szociális lakásokra, munkanélküli-ellátásra, és jelentősen csökkenne a közfoglalkoztatottak száma: 116 ezer munkahely szűnne meg az önkormányzatoknál, 85 ezer az állami intézményeknél és 22 ezer az állami egészségügyben.
Ha a franciák nem a politikai változásra szavaznak, Franciaország a csőd felé rohan
- mondta a Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltje. Le Pen megismételte azt a javaslatát, hogy
népszavazással vezessenek be egy "aranyszabályt" a költségvetésben annak érdekében,
hogy fokozatosan a GDP 60 százalékára lehessen csökkenteni Franciaország államadósságát.
Az RN elnökjelöltje ezzel párhuzamosan ugyanakkor visszacsökkentené a nyugdíjkorhatárt 62, sőt akár 60 évre. A jelenlegi államfő, Emmanuel Macron ezt 64 évre emelte, ami komoly tüntetéssorozatot váltott ki. Marine Le Pen egy "tőkésítési pillér" létrehozását tervezi a nyugdíjrendszeren belül, továbbá ígéretet tett a klímaváltozásról szóló párizsi megállapodás tiszteletben tartására, és konstruktív európai politikát ígért.
A számok a Le Monde által megkérdezett elemzők szerint rendkívül optimista gazdasági feltételezéseken alapulnak.
Marine Le Pen az első jelölt, aki bemutatta programját a következő öt évre vonatkozó költségvetési mozgástérrel kapcsolatban. Az elképzelések heves politikai reakciókat váltottak ki mind a jobb-, mind a baloldalon.
A volt kormányfő és jobbközép jelölt, Édouard Philippe szerint a
látványos ígéretekkel teli program tarthatatlan.
Paul Midy, a centrista jelölt, Gabriel Attal korábbi miniszterelnök programjának társigazgatója úgy látja, hogy "a program durva inkompetenciáról" tanúskodik.
A radikális baloldal jelöltje, Jean-Luc Mélenchon azzal vádolta meg Le Pent, hogy
120 évre költségvetési megszorításokra és recesszióra ítélné Franciaországot, csak azért, hogy megszerezze a spekulánsok támogatását.
A francia elnökválasztás első fordulóját 2027. április 18-án, a másodikat május 2-án rendezik.
Címlapkép forrása: MTI
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