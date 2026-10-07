Ambicíózus programmal állt elő az ember, aki felforgathatja egész Európát: csak lázálom a nagy terv?

Francia elnökké választása esetén Marine Le Pen 140 milliárd euró nettó megtakarítást ígér öt év alatt, miközben 30 milliárdos adócsökkentéssel és a nyugdíjkorhatár alacsonyabb szintre való visszaállításával is kampányol. Franciaország az egyik legmagasabb GDP-arányos hiánnyal (5,4%) és adósságrátával (119%) rendelkezik Európában.

A 2027-es elnökválasztáson jelenleg legesélyesebbnek tűnő jelölt úgy véli, hogy

2032-re 3 százalék alá tudja csökkenteni Franciaország GDP-arányos államhaztartási hiányát,

az államadósságot pedig a GDP 112 százalékára tudja mérsékelni.

A Le Monde című napilap szerdai tudósítása szerint a radikális jobboldali jelölt költségvetési programja bemutatáskor tette a bejelentéseket.

A programban 30 milliárd euró nettó adócsökkentést irányzott elő az ötéves ciklus alatt.

A javasolt megtakarítások túlnyomó többsége a radikális párt három kiemelt kampánytémájára koncentrálódik:

az Európai Uniónak nyújtott hozzájárulások jelentős csökkentésére,

az állítólagos csalások visszaszorítására

és a bevándorlás megfékezésére.

Ez utóbbi érdekében Marine Le Pen bevezetné a jelenleg alkotmányellenes "nemzeti prioritást", amely szerinte az első évben 15 milliárd, aztán pedig évente 29 milliárd eurós megtakarítást jelentene, s körülbelül 20 százalékát adná a teljes megszorító csomagnak. Az intézkedés előnyben részesítené a francia állampolgárokat a szociális juttatások terén. Le Pen az ügyben alkotmánymódosító népszavazást írna ki.

Ehhez jelentős egészségügyi elvonások adódnának, valamint kevesebb jutna városfejlesztésre, szociális lakásokra, munkanélküli-ellátásra, és jelentősen csökkenne a közfoglalkoztatottak száma: 116 ezer munkahely szűnne meg az önkormányzatoknál, 85 ezer az állami intézményeknél és 22 ezer az állami egészségügyben.

Ha a franciák nem a politikai változásra szavaznak, Franciaország a csőd felé rohan

- mondta a Nemzeti Tömörülés (RN) elnökjelöltje. Le Pen megismételte azt a javaslatát, hogy

népszavazással vezessenek be egy "aranyszabályt" a költségvetésben annak érdekében,

hogy fokozatosan a GDP 60 százalékára lehessen csökkenteni Franciaország államadósságát.

Az RN elnökjelöltje ezzel párhuzamosan ugyanakkor visszacsökkentené a nyugdíjkorhatárt 62, sőt akár 60 évre. A jelenlegi államfő, Emmanuel Macron ezt 64 évre emelte, ami komoly tüntetéssorozatot váltott ki. Marine Le Pen egy "tőkésítési pillér" létrehozását tervezi a nyugdíjrendszeren belül, továbbá ígéretet tett a klímaváltozásról szóló párizsi megállapodás tiszteletben tartására, és konstruktív európai politikát ígért.

A számok a Le Monde által megkérdezett elemzők szerint rendkívül optimista gazdasági feltételezéseken alapulnak.

Marine Le Pen az első jelölt, aki bemutatta programját a következő öt évre vonatkozó költségvetési mozgástérrel kapcsolatban. Az elképzelések heves politikai reakciókat váltottak ki mind a jobb-, mind a baloldalon.

A volt kormányfő és jobbközép jelölt, Édouard Philippe szerint a

látványos ígéretekkel teli program tarthatatlan.

Paul Midy, a centrista jelölt, Gabriel Attal korábbi miniszterelnök programjának társigazgatója úgy látja, hogy "a program durva inkompetenciáról" tanúskodik.

A radikális baloldal jelöltje, Jean-Luc Mélenchon azzal vádolta meg Le Pent, hogy

120 évre költségvetési megszorításokra és recesszióra ítélné Franciaországot, csak azért, hogy megszerezze a spekulánsok támogatását.

A francia elnökválasztás első fordulóját 2027. április 18-án, a másodikat május 2-án rendezik.

Címlapkép forrása: MTI