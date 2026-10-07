Atomrakétát lőtt ki Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml: szerintük egyértelmű, mi történt

Tegnap kilőtt Franciaország egy nukleáris robbanófej hordozására alkalmas nagy hatótávolságú rakétát, ma a Kreml is kommentálta az eseményt.

Franciaország kedden először tesztelte új, M51.3 típusú, nukleáris töltet hordozására alkalmas ballisztikus rakétáját, amelyet egy atommeghajtású tengeralattjáróról indítottak el; a fegyver robbanófej nélkül hajtotta végre a tesztrepülést.

Ma erősebbek vagyunk. Az üzenetet hangosan és világosan elküldtük oda, ahová el kellett jutnia

– kommentálta az eseményt Emmanuel Macron francia államfő, viszont nem nevezte meg az országot, akinek az üzenet szól.

A Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ma világosan jelezte: Moszkva érti, hogy rájuk gondolt és azt is érti, mit jelent az üzenet.

Úgy gondoljuk, ez egy hangos és jól érthető üzenet volt”

– mondta a sajtófőnök kurtán.

Nem fejtette ki, a Kreml értelmezése szerint pontosan mi volt az üzenet lényege.

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