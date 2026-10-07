Áttörték Európa határát Putyin csatlósai, embertelen csapás érte Prilukijt - Híreink az ukrán frontról szerdán

Az egyik legmodernebb vadászgépeket kapta meg az orosz légierő, de van egy komoly bökkenő
Bejelentették, hogy az orosz légierő új Szu-34 vadászbombázókat kapott – számolt be a Militarnyi.
Gyilkos kór ütötte fel a fejét Oroszországban: Ukrajna lépett
A hírek szerint Oroszország szibériai területén Irkutszk városa mellett egy laboratóriumból elszabadult a pestis, ez pedig komoly pánikot váltott ki világszerte. Ukrajna is kommentálta a helyzetet – számolt be az RBK Ukraine.
Kiszivárgott a mesterterv: a felemelkedő nagyhatalom véget vetne a háborúnak Ukrajnában
Dmitrij Peszkov, a Kreml sajtótitkára a TASzSz-nak nyilatkozva arról beszélt, hogy egy újabb nagyhatalom fejezte ki szándékát a közvetítésre az orosz-ukrán háború lezárása érdekében.
Kijevbe látogatott a NATO Katonai Bizottsága
Nyolc év után először járt az országban a NATO Katonai Bizottsága, a 32 tagállam képviselője megvitatta a harctéri helyzetet és Ukrajna további támogatását.
Nyolc év után a NATO Katonai Bizottsága hivatalos látogatásra visszatér Kijevbe. Bár fizikailag nem voltunk jelen, Ukrajna minden egyes nap a gondolatainkban, a megbeszéléseinkben, a döntéseinkben és a további tetteinkben is jelen van
- mondta Giuseppe Cavo Dragone admirális .
Újabb szankciók röpültek Oroszországgal szemben
Újabb szankciókról állapodtak meg Oroszországgal szemben az Európai Unió tagállamai szerdán, a megszorító intézkedések a kiszivárgott információk szerint további közel 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemeztek.
A megbeszélés részleteit ismerő uniós források szerint a szankciós listára főként az orosz hadsereghez és hadiiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel.
A lépéssel mintegy 4500-ra emelkedik azon emberek és szervezetek száma, akiket, illetve amelyeket az EU főként az ukrajnai háborúval kapcsolatban vagyonbefagyasztással és uniós beutazási tilalommal sújt.
A most elért megállapodás szerinti korlátozó intézkedéseket az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácsa hétfőn, luxembourgi ülésén fogadja el hivatalosan.
(MTI)
Odaszólt az oroszoknak a WHO: azonnali magyarázatot követelnek, a Kreml széttárja karjait
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) további tájékoztatást kért Oroszországtól egy szibériai pestiskutató intézet munkatársának haláláról, miközben a Kreml szerint Moszkva minden szükséges információt megosztott, és a sajtót dezinformáció terjesztésével vádolta - írta meg a Reuters.
Atomrakétát lőtt ki Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml: szerintük egyértelmű, mi történt
Tegnap kilőtt Franciaország egy nukleáris robbanófej hordozására alkalmas nagy hatótávolságú rakétát, ma a Kreml is kommentálta az eseményt.
Ursula von der Leyen az orosz sajtószabadságról
Anna Politkovszkaja a bátorság, a rettenthetetlen újságírás és az elnyomással szembeni igazság erejének jelképe - jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke annak alkalmából, hogy 20 évvel ezelőtt ezen a napon ölték meg Moszkvában az orosz vezetés csecsenföldi politikáját bíráló újságírónőt.
A közösségi oldalán közzétett üzenetében Ursula von der Leyen kiemelte: azért ölték meg Anna Politkovszkaját, amiért kimondta az igazságot a hatalommal szemben Vlagyimir Putyin elnök Oroszországában.
Feltárta a háború kegyetlenségét, hangot adott az áldozatoknak. Noha az életébe került, nem hagyta, hogy megfélemlítéssel elhallgattassák - emlékeztetett.
Von der Leyen kijelentette: Oroszországban Politkovszkaja halála óta a sajtószabadságot még inkább elfojtották, az újságírónő hangja azonban - mint hangoztatta - továbbra is messze túlmutat az ország határain.
(MTI)
Kreml: nincs tervben beszélgetés Trump és Putyin közt
Az amerikai elnök tegnap este beszélt arról, hogy "valószínűleg csütörtökön" telefonon egyeztet majd Putyinnal, a Kreml szóvivője ma azt mondta: nincs semmilyen leegyeztetett beszélgetés, de "azonnal egyeztetik a részleteket," amint az Egyesült Államok hivatalosan is megkeresi Oroszországot az elnöki dialógus fölvetésével.
(TASZSZ)
EU-s pénzt kap Ukrajna
Az Európai Bizottság szerdán 1,24 milliárd eurót folyósított Ukrajnának a 90 milliárd eurós támogatási hitel védelmi célú alapjából, a forrás ukrán vállalatok által gyártott drónok, drónelhárító eszközök, lőszerek és rakéták beszerzését fedezi.
A brüsszeli közlemény szerint Ukrajna védelmének támogatása továbbra is kiemelt prioritás az Európai Unió számára. A finanszírozással kapcsolatos valamennyi döntés igazodik Ukrajna változó igényeihez, és a meghatározott feltételekhez - hívták fel a figyelmet.
Drónok, rakéták és elfogórakéták, lőszerek és légvédelmi rendszerek biztosításával az EU továbbra is segíti Ukrajnát abban, hogy kielégítse sürgős harctéri szükségleteit, és megerősítse védelmét Oroszország háborújával szemben - írta az uniós bizottság.
A kifizetés segíteni fogja Ukrajna védelmi iparának megerősítését, valamint az ország önvédelmi képességének növelését, hogy megvédhesse lakosságát és infrastruktúráját"
- fogalmaztak.
A támogatási hitel keretében a 2026-2027-es időszakban 60 milliárd euró jut védelmi célokra, 30 milliárd euró pedig költségvetési támogatásra Ukrajna számára. Az EU 2026-ban 28,3 milliárd euró folyósítását tervezi az ukrán védelmiipari kapacitás támogatására.
(MTI)
Tragikus véget ért a Bulgária melletti dróncsapás: odaveszett az Alfa Watan teljes legénysége
Bulgária leállította az Alfa Watan nevű teherhajó legénysége utáni kutatást, amely kedden süllyedt el a Fekete-tengeren egy dróntámadást követően. A mentőcsapatok megtalálták a hajó felszerelésének egyes darabjait, a tengerészeknek azonban nem bukkantak a nyomára - számolt be az Ukrinform.
Putyin új csodafegyvere túlságosan népszerű lett: a bankok lázadnak, a lakosság ellenáll
Oroszországban a szeptember 1-jei indulás óta több mint 220 ezer digitálisrubel-számlát nyitottak, ami messze felülmúlta a jegybank várakozásait – közölte kedden az orosz központi bank. Eközben a lakossági szkepticizmus és a kereskedelmi bankok ellenállása továbbra sem csitult - jelentette a Reuters. November 10-én hasonló témákról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!
Meredeken növekszik az áldozatok száma Prilukiban
Még mindig zajlanak a mentési munkálatok Priluki településen Ukrajnában, ahol egy orosz rakéta összedöntött egy magasházat, már legalább kilenc halottról és 38 sérültről tudni. A halálos áldozatok közt három gyerek is van.
(Ukrinform)
Több ezer európai erőműnél találtak biztonsági rést, egy részüknél az irányítást is átvehették volna
Európa-szerte több ezer megújulóenergia-rendszer van kitéve kibertámadásoknak - figyelmeztettek holland kutatók, amiről a Reuters számolt be.
Zelenszkij állítólag nagyon felhúzta magát a Tisza-kormány lépésein, alaposan félrement a magyar-ukrán viszony
A magyar kormányváltást követő hónapok diplomáciai feszültségei, lemondott találkozói és kölcsönös vétói után hamarosan áttörés várható a magyar–ukrán kapcsolatokban. Kijev napokon belül elfogadhatja a kárpátaljai magyarok számára kulcsfontosságú oktatásitörvény-módosítást, cserébe pedig Budapest még az október közepi uniós csúcs előtt feloldhatja Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak blokkolását. A Válasz Online részletes oknyomozó cikket közölt, melyben hosszasan reflektálnak bennfentes források alapján a magyar-ukrán viszony változó diplomáciai dinamikájára.
ECDC: nincs jele tartós terjedésnek az oroszországi tüdőpestis-gyanús haláleset után
Egy veszélyes kórokozókkal is foglalkozó oroszországi intézet laboratóriumi dolgozója halt meg Irkutszkban olyan tüdőgyulladásban, amelynél felmerült a tüdőpestis gyanúja. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) október 6-i közleménye szerint ugyanakkor a jelenleg rendelkezésre álló, korlátozott információk alapján nincs jelentés másodlagos esetekről, és nincs bizonyíték tartós emberről emberre terjedésre.
11 ember halt meg Ukrajnában
Az éjjeli orosz csapások miatt összesen 11 ember halt meg Ukrajnában - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Hozzátette: Putyin elnök születésnapján egy kifejezetten gonosz és pusztító támadást hajtott végre az országa ellen.
Olyan követeléssel állt elő Brüsszel, amire még Ukrajna is nemet mondott: ennyit az EU-tagságról?
Ukrajna nem fogadja el az uniós tagság olyan modelljét, amely tartósan korlátozná bizonyos agrártermékek értékesítését az EU belső piacán – jelentette ki Tarasz Viszockij ukrán agrárminiszter a Politicónak.
Magánrepülők, aranyrudak és hamisított iratok: így bukott le az amerikai hírszerzés volt munkatársa
Közpénzek elsikkasztása ügyében emeltek vádat a CIA egy volt ügynöke ellen, akinek otthonában több mint 46 millió dollárt értékű aranyrudat találtak - jelentették szerdán hírügynökségek amerikai kormányzati és igazságügyi forrásokra hivatkozva.
Megvalósult, amitől rettegett a NATO: szabotőrök törtek be a szövetség területére - Megtámadták a határvédelmi rendszert
Maszkos férfiak hatoltak be Lettország területére Belarusz felől és megrongálták a balti állam határvédelmi rendszereit – közölte X-oldalán Janis Dombrava lett belügyminiszter. Erős utalást tett arra, hogy a rongálók kapcsolatban állhatnak a fehérorosz állammal.
Ukrán jelentés
Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése: 117 drónt, 39 cirkálórakétát és 5 ballisztikus rakétát tudtak elfogni.
Az orosz haderő 130 drónnal és 48 rakétával indított támadást.
(UNN)
Magasházat talált telibe egy orosz rakéta
Csernyihiv megyében, Prilukij településen rakéta talált telibe egy orosz magasházat, az épület összedőlt, többen meghaltak. Az áldozatok összesítése még folyamatban van.
(RBK)
Orosz pestisveszély: ráküldte Trump az amerikai hírszerzést az ügyre - Hamarosan minden kiderül
Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök hamarosan telefonon beszélnek majd az Oroszországban felbukkanó súlyos betegségről, pestisgyanúról – írta meg az AP. A washingtoni vezető azt is közölte, hogy az amerikai hírszerzés dolgozik azon, hogy kiderítse, pontosan mi történt.
Rendszerszintű krízist emleget az orosz vezető
A Nyugat rendszerszintű krízistől szenved, melyet a vezetők folyamatos hazudozása okozott – jelentette ki Kirill Dmitrijev orosz vezető, az orosz közvetlen befektetési alap (RDIF) vezetője, aki a közelmúltban több fontos nemzetközi tárgyaláson is az orosz delegációt vezette.
Dmitrijev azt állítja: a Nyugat súlyos krízisben van, melyet a migráció, a rossz energiapolitika, a háborúmánia, a politikai megosztottság és a „wokeizmus” okozott.
Az orosz vezető szerint e problémák miatt a Nyugat mindig mást hibáztat, közben teljesen képtelenek megoldást találni a fennálló nehézségekre.
Dmitrijev szerint a krízist jól bizonyítja a Franciaországban zajló diáktüntetés.
(TASZSZ)
Voronyezsben elment az áram
Ukrán dróntámadás érte a határ menti orosz régió áramellátó rendszerét, több településen teljesen elment az áram - közölte a TASZSZ.
A hatóságok dolgoznak a probléma elhárításán.
Trump: nem tűnik úgy, de valójában közel az ukrajnai háború vége
Nem tűnik úgy, de az igazság az, hogy az ukrajnai háború közelít a végéhez – ezt Donald Trump amerikai elnök mondta az UNN cikke szerint.
Sok ukrán várost értek el az orosz rakéták
Orosz rakéták csapódtak be Kijev mellett Kirovohrad, Kremencsuk, Zaporizzsja és Dnyipró városába is. Az okozott kárról egyelőre nincs információ, annyit tudni, hogy "vállalati épületeket", kritikus infrastruktúrát és lakóházakat ért találat.
Veszélybe kerülhetett Magyarország gázellátása: robbantásos merényletet készíthettek elő orosz ügynökök
Egy év házi őrizetre ítélte a szabadkai felsőbíróság annak a héttagú szervezett csoportnak az egyik tagját, amely a gyanú szerint Szerbiában robbanóanyagokat, robbanószerkezeteket és drónokat szerzett be és tárolt, majd azokat az Európai Unió országaiba juttatta - közölte a Szabad Európa Rádió (RSE) balkáni irodája a birtokába került ítélet alapján. Az MTI beszámolója szerint a csoport a szerb-magyar határon található gázvezetékeket is célba vehette.
Súlyos csapás érte Kijevet
Az éjjel átfogó rakéta- és dróntámadás érte Ukrajna fővárosát, Kijevet, legalább négy városrészbe csapódtak be az orosz támadóeszközök.
Eddig két halálos áldozatról tudni, de a mentési munkálatok még folyamatban vannak.
(UNN)
Kitört a pánik: súlyos incidens történt Oroszországban - Tényleg veszélyben van a világ?
Rejtélyes baktérium szabadult el Oroszországban pár napja: egy fiatal kutatási asszisztens meghalt, erős a gyanúja annak, hogy pestis jutott ki egy veszélyes kórokozókkal foglalkozó laborból, lezártak több intézményt, körülbelül 200 ember került karanténba. Az üggyel kapcsolatosan kisebb-nagyobb pánik alakult ki nemzetközi szinten, még Donald Trump amerikai elnök is megszólalt, segítséget ajánlott Oroszországnak. Mekkora lehet a valós veszély? Egyelőre nagyon kevés konkrétumot tudni, rengeteg a komoly kockázat, de eddig több tényező is van, amely arra mutat, hogy nagyobb az információs térben zajló felhajtás, mint az indokolt lenne.
Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szerdai eseményeivel.
Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Oxana Chorna/Global Images Ukraine via Getty Images
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