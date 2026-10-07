Áttörték Európa határát Putyin csatlósai, embertelen csapás érte Prilukijt - Híreink az ukrán frontról szerdán

Újabb szankciókról állapodtak meg Oroszországgal szemben az Európai Unió tagállamai szerdán, a megszorító intézkedések a kiszivárgott információk szerint további közel 1600 emberre és szervezetre vonatkoznak az ukrajnai háborúval, valamint a közelmúltbeli orosz parlamenti választásokkal összefüggésben, amelyeket az EU szerint csalások jellemeztek.

A megbeszélés részleteit ismerő uniós források szerint a szankciós listára főként az orosz hadsereghez és hadiiparhoz köthető emberek és szervezetek, valamint az orosz választási bizottság több tagja kerül fel.

A lépéssel mintegy 4500-ra emelkedik azon emberek és szervezetek száma, akiket, illetve amelyeket az EU főként az ukrajnai háborúval kapcsolatban vagyonbefagyasztással és uniós beutazási tilalommal sújt.

A most elért megállapodás szerinti korlátozó intézkedéseket az uniós tagállamok külügyminisztereinek tanácsa hétfőn, luxembourgi ülésén fogadja el hivatalosan.

(MTI)