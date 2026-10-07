Az egyik legmodernebb vadászgépeket kapta meg az orosz légierő, de van egy komoly bökkenő

Az orosz Egyesített Repülőgépgyártó Társaság (UAC) bejelentette, hogy negyedik generációs Szu-34-es vadászgépek szállítottak le a légierőnek. A járművek az átadást megelőzően átestek a szükséges teszteken. A szokáshoz híven a vállalat arról nem írt, hogy pontosan hány darab katonai repülőgépet adtak át, a nyilvánosságra hozott képek alapján

összesen három darab Szu-34-esről lehet szó.

A típus a gyártó adatai szerint vadászbombázóként vethető be, mely a légibázistól nagy távolságban vethető be földi és légi célpontok eltalálására, de felderítési feladatokra is alkalmazható. A lap szerint az átadás valójában nem jelent tényleges erősítést, mivel a korábban a háborúban megrongálódott vadászgépek pótlására érkeznek. Egyes képek ugyanakkor arra utalnak, hogy újabb fejlesztéseket is elhelyeztek a gépeken, például a pilótafülke mögötti antennákat, ami az elektronikus hadviselési eszközök telepítését mutathatja.

Információk alapján Oroszország augusztus 20-án vesztett egy Szu-34-est, amikor Ukrajna csapást mért az asztrahámi légibázisra. A jelentések szerint a jármű megrongálódott a detonáció következtében, de nem menthetetlenül. Ezt követően még egy alkalom volt, amikor ilyen katonai repülőgépeket ért támadás, október 4-én az Ukrán Biztonsági Szolgálat bejelentése szerint Szu-34 és Szu-35 típusú vadászgépeket talált el.

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