Bejelentést tett az amerikai alelnök: úgy néz ki, hajlandók engedni egy fontos kérdésben, ha cserébe béke lesz

Vance arról beszélt: Iránnak csökkentenie kell urándúsítási kapacitásait, ha békét szeretnének, az Egyesült Államok érdemli lépéseket szeretne látni.
Ha nem akarsz atomfegyvert, miért van szükséged 60 százalékosra dúsított uránra?"
– fogalmazott az alelnök.
Arról is beszélt, hogy a Fehér Házban nem látják tisztán, ki irányítja valójában Iránt, ez pedig bonyolítja a tárgyalásokat.
A háború elején végrehajtott közös amerikai-izraeli csapásokban ugyanis életét vesztette Ali Hámenei legfelsőbb vezető, és Vance szerint nem egyértelmű, mekkora hatáskörrel rendelkezik Maszúd Pezeskián elnök és Abbász Arakcsi külügyminiszter az iráni hatalmi struktúrán belül.
Vance kijelentései azért is érdekesek, mert az Egyesült Államok vezetése korábban az iráni atomprogram teljes leállítását követelte. Elképzelhető, hogy a béke érdekében újabb fontos követeléséből hajlandó engedni az Egyesült Államok, ahogy például a rezsimváltás kérdése is gyorsan lekerült napirendről, már a háború elején.
Forrás: Reuters
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