12°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
FONTOS Kármán András: a NER lebontása az alapja egy piaci versenyre épülő gazdasági fejlődésnek
Bejelentést tett az amerikai alelnök: úgy néz ki, hajlandók engedni egy fontos kérdésben, ha cserébe béke lesz
Globál

Bejelentést tett az amerikai alelnök: úgy néz ki, hajlandók engedni egy fontos kérdésben, ha cserébe béke lesz

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
JD Vance amerikai alelnök arról beszélt a Reutersnek: Iránnak "érdemi lépéseket" kell tennie urándúsítási kapacitásának csökkentésére, ha véget akarnak vetni a hét hónapja tartó háborúnak. Korábban az Egyesült Államok az atomprogram teljes leállítását követelte.

Vance arról beszélt: Iránnak csökkentenie kell urándúsítási kapacitásait, ha békét szeretnének, az Egyesült Államok érdemli lépéseket szeretne látni.

Ha nem akarsz atomfegyvert, miért van szükséged 60 százalékosra dúsított uránra?"

– fogalmazott az alelnök.

Arról is beszélt, hogy a Fehér Házban nem látják tisztán, ki irányítja valójában Iránt, ez pedig bonyolítja a tárgyalásokat.

Még több Globál

Megreccsent az ukránok harci kedve, Putyin célkeresztjébe került Európa - Híreink az ukrán frontról szerdán

Orosz pestisveszély: ráküldte Trump az amerikai hírszerzést az ügyre - Hamarosan minden kiderül

Trump: nem tűnik úgy, de valójában közel az ukrajnai háború vége

A háború elején végrehajtott közös amerikai-izraeli csapásokban ugyanis életét vesztette Ali Hámenei legfelsőbb vezető, és Vance szerint nem egyértelmű, mekkora hatáskörrel rendelkezik Maszúd Pezeskián elnök és Abbász Arakcsi külügyminiszter az iráni hatalmi struktúrán belül.

Vance kijelentései azért is érdekesek, mert az Egyesült Államok vezetése korábban az iráni atomprogram teljes leállítását követelte. Elképzelhető, hogy a béke érdekében újabb fontos követeléséből hajlandó engedni az Egyesült Államok, ahogy például a rezsimváltás kérdése is gyorsan lekerült napirendről, már a háború elején.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a bejelentés: Oroszország lépése nyithatja meg a Hormuzi-szorost

Ultimátumot kapott az Egyesült Államok: csak szigorú feltételekkel nyitja meg a kulcsfontosságú szorost a közel-keleti nagyhatalom

Hiába tudja megkerülni a Hormuzi-szorost egy rejtett útvonalon, patthelyzetbe került a közel-keleti rezsim

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Matt Rourke-Pool/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Befektetési klub 2026

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hajókat támadtak egy NATO-tagállam partjainál, letaglózó számokat kapott Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Tisza-kormány: változik a vagyonadó terve és a kata is
Sajtóértesülés: titkos tárgyalást folytatott Donald Trump az egyik vezető NATO-hatalom kormányának megbuktatásáról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility