Bejelentette a rettegett Forradalmi Gárda: furcsa események zajlanak Hormuznál, egyszerűen eltűntek a hadihajók

Jadolláh Dzsaváni dandártábornok, a Forradalmi Gárda politikai irodájának parancsnokhelyettese az IRNA állami hírügynökségnek nyilatkozva kijelentette, hogy a szervezet rakéta-, drón- és haditengerészeti képességei miatt az ellenséges flotta több mint ezer kilométerre húzódott vissza az iráni felségvizektől.

Korábban tucatnyi külföldi hadihajó cirkált az Öbölben, ma azonban az ellenség flottája már nem merészkedik a közelünkbe

– fogalmazott a tábornok, aki a térség jövőjének feltételeként az iszlám országok kollektív biztonságát és az agresszorok teljes kivonulását jelölte meg.

A februárban kitört háború óta Irán a Hormuzi-szoros domináns katonai erejévé vált, felborítva ezzel a korábbi egyensúlyt. A szoros stratégiai jelentősége rendkívül nagy, hiszen a konfliktus előtt napi mintegy 20 millió hordó kőolaj haladt át rajta, ami a globális napi fogyasztás mintegy ötödét tette ki. A háború hat hónapja alatt a világkészletek 10-14 százaléka vált elérhetetlenné, ám az Öböl menti államok és Irán közötti háttéralkuknak, valamint Teherán saját exportjának köszönhetően a szállítmányok volumene mára megközelítette a háború előtti szintet. Chris Wright amerikai energiaügyi miniszter hétfőn közölte, hogy aznap

17 millió hordó kőolaj haladt át a szoroson, ami a legmagasabb érték a háború kitörése óta.

Az Egyesült Államok ugyanakkor élesen cáfolja az iráni narratívát. Pete Hegseth védelmi miniszter vasárnap az AP-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy az amerikai blokád a Hormuzi-szorosban "áttörhetetlen", és Donald Trump elnöknek "minden szükséges lehetőség a rendelkezésére áll", amennyiben Irán továbbra is "játszmázik".

Irán játszadozni akar a Hormuzi-szorossal. Nem ők irányítják, hanem mi

– jelentette ki Hegseth.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images