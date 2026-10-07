Bejelentette Rubio: nyitva áll Hormuz - Csak erről valószínűleg nem szóltak Iránnak

Irán elvesztette a teljes ellenőrzést a Hormuzi-szoros fölött - jelentette ki szerdán Marco Rubio amerikai külügyminiszter Athénban.

Görög hivatali partnerével, Jorgosz Gerapetrítisszel tartott közös sajtótájékoztatóján Rubio leszögezte, hogy

a szoroson jelenleg is "csaknem ugyanannyi" olajszállítmány halad át, mint az iráni konfliktus februári kitörése előtt.

Hozzátette: a síita állam "katonai tekintetben sokkal kevésbé erős".

Rubio újságírók előtt ismét felszólította az európai országokat, vállaljanak nagyobb szerepet a kontinens védelmében, egyúttal erős és példamutató NATO-tagországnak nevezte Görögországot, kiemelve, hogy a balkáni állam "a stabilitás szigete egy bizonytalan világban".

Emlékeztetett arra is, hogy Görögország jó úton halad afelé, hogy GDP-je öt százalékát fordítsa védelmi célokra, mivel ez az arány máris meghaladja a 3,5 százalékot.

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