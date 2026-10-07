Budapest beint Kijevnek: már az EU-nak is jelezték a szándékot

A magyar kormány már korábban is jelezte, hogy nem szándékozik betartani az integráció ideiglenes védelmi irányelvét az Ukrajnával szembeni nem teljesített katonai kötelezettségekkel rendelkező személyek védelmének tilalmával kapcsolatban. Matthias Lammert, az Európai Bizottság szóvivője bejelentette, hogy hivatalosan is megtörtént az értesítés. Mindez azt jelenti, hogy Magyarország továbbra is menedéket fog adni azoknak a katonakorú ukrán személyeknek, akik a katonai szolgálat teljesítése elől menekülnek.

A tagállamoknak lehetőségük van mérlegelési jogkörükben élni a Tanács határozatának és az Ideiglenes Védelmi Irányelvnek a keretrendszerének alkalmazásakor. Ezt az Ideiglenes Védelmi Irányelv 7. cikke írja elő, és Magyarország erről tájékoztatott minket, hogy ezt teszik

– mondta el Lammert.

Az Európai Tanács korábban úgy döntött, hogy az integráció tagállamai nem adhatnak ideiglenes menedéket azoknak az újonnan érkezett személyeknek, akiket az „az ukrán hatóságok katonai kötelezettségeikre tekintettel nem engedélyeztek Ukrajna elhagyására”.

A magyar kormány elsősorban a kárpátaljai magyar kisebbségből érkezők számára nyújtana menedéket. Kijev szeretné elérni, hogy a hadköteles korú férfiakat egyetlen ország se fogadja be, mivel szerintük ezzel romlik az ország utánpótlásának a lehetősége. Kérdés, hogy Budapest lépése miként fogja befolyásol ni az éppen javulásnak induló kétoldalú kapcsolatokat.

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