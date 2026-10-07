ECDC: nincs jele tartós terjedésnek az oroszországi tüdőpestis-gyanús haláleset után

A tüdőpestis súlyos fertőző betegség, amely köhögéssel elszabaduló fertőző cseppekkel terjedhet. Az uniós járványügyi központ ugyanakkor hangsúlyozta:

az Európai Unióban évtizedek óta nem fordult elő pestises eset, a betegség pedig hatékonyan kezelhető az EU-ban rendelkezésre álló antibiotikumokkal.

Az ECDC szerint a fertőzés átadásához általában egy már tüneteket mutató fertőzött személlyel történő szoros és tartós kontaktus szükséges. A tüdőpestis-gyanús vagy igazolt betegeket el kell különíteni, megfelelő kezelésben kell részesíteni, a közeli kontaktokat pedig gyorsan azonosítani és monitorozni kell.

Az ügynökség közölte, hogy továbbra is figyelemmel követi az eseményt, és proaktív kapcsolatban áll a WHO európai regionális irodájával.

Miért kapott nemzetközi figyelmet az irkutszki eset?

Az ügy érzékenységét az adja, hogy az elhunyt az Irkutszki Pestiskutató Intézet munkatársa volt, vagyis olyan intézményben dolgozott, amely veszélyes kórokozókkal, köztük pestissel is foglalkozik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tájékoztatása szerint az orosz hatóságok vizsgálják, hogy tüdőpestis okozhatta-e a halálát, de a halál okát hivatalosan nem erősítették meg.

A szervezet szerint a kontaktokat azonosították és megfigyelés alá vonták, de a WHO közlése idején egyiküknél sem jelentkeztek betegségre utaló tünetek. A Reuters orosz forrásokat idéző tájékoztatása szerint Irkutszkban nem regisztráltak pestises megbetegedést, a kontaktok veszélyes fertőző kórokozókra végzett tesztjei negatívak lettek, ugyanakkor akkor még nem volt egyértelmű, hogy az elhunyt esetében is véglegesen kizárták-e a pestist.

A WHO kezdeti kockázatértékelése szerint a kockázat Irkutszkban mérsékelt–alacsony, Oroszország egészében alacsony, a WHO európai régiójában pedig nagyon alacsony. A szervezet jelezte, hogy az értékelést frissíti, ha új információk érkeznek.

Nem igazolták a laborbalesetet

A történet azért váltott ki szélesebb nemzetközi visszhangot, mert korábbi sajtóértesülésekben felmerült egy esetleges laboratóriumi baleset lehetősége. Ezt azonban jelenleg nem lehet igazolt tényként kezelni: az orosz hatóságok szerint nem történt veszélyes kórokozót érintő laboratóriumi incidens, és nem találtak bizonyítékot arra, hogy az elhunyt betegsége a munkájához kapcsolódott volna.

Az ügy az Egyesült Államokban is figyelmet kapott: az AP beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök azt mondta, hogy rövidesen telefonon beszél Vlagyimir Putyinnal, és az esetet is szóba hozza majd. Ez ugyanakkor nem változtat az ECDC és a WHO jelenlegi járványügyi értékelésén: egyelőre nincs bizonyíték tartós, emberről emberre terjedésre.

Mit kell tudni a tüdőpestisről?

A pestist nem vírus, hanem a Yersinia pestis baktérium okozza. Az ECDC szakmai tájékoztatója szerint a tüdőpestis a betegség súlyos, gyors lefolyású formája, amely légúti cseppekkel emberről emberre is terjedhet, de a terjedéshez jellemzően szoros kontaktus szükséges egy tünetes beteggel.

A betegség időben felismerve antibiotikumokkal kezelhető, de tüdőpestis-gyanú esetén gyors elkülönítésre, célzott kezelésre és kontaktkutatásra van szükség.

Tüdőpesits kisokos Téma Lényeg Kórokozó A pestist a Yersinia pestis baktérium okozza. Betegség jellege Ritka, de kezelés nélkül gyorsan súlyossá válhat. Európai helyzet Európából több mint fél évszázada eltűnt. Globális előfordulás Amerika, Afrika és Ázsia egyes térségeiben továbbra is előfordul. Természetes rezervoár Elsősorban rágcsálók tartják fenn a kórokozót. Közvetítő vektor A fertőzés rágcsálók között többnyire fertőzött bolhák csípésével terjed. Emberi fertőződés fő útja Fertőzött bolhák csípése, főként természetes pestisgócokban. Emberről emberre terjedés Főként tüdőpestis esetén fordulhat elő, fertőző légúti cseppekkel. Kockázati csoportok Természetes pestisgócokban rágcsálókkal vagy bolháikkal érintkező személyek, illetve ilyen területről visszatérő tünetes utazók. Megelőzés A rágcsálókkal és bolháikkal való kontaktus csökkentése, környezeti higiéné, rágcsáló- és bolhairtás. Természetes gócok ellenőrzése Monitorozó programokra van szükség, hogy szükség esetén gyorsan induljon a védekezés. Egészségügyi védelem Pestises betegek ellátásakor kesztyű és maszk használata szükséges. Vakcina Az ECDC szerint nincs jóváhagyott vakcina. Megelőző antibiotikum Antibiotikum profilaxisként alkalmazható. Diagnózis A biztos diagnózis a Yersinia pestis kimutatásán vagy szerológiai változáson alapul. Diagnosztikai módszerek Festés, tenyésztés, szerológia, ELISA és PCR is használható. Kezelés Antibiotikummal kezelhető Tüdőpestis kezelési elve A beteget izolálni kell, kontaktjait fel kell kutatni és mielőbb kezelni kell. Nagyobb járvány kezelése Nagyobb járvány esetén ciprofloxacin tömeges alkalmazását is felvetették. Fő bizonytalanság A természetes pestisgócok rosszul dokumentáltak, sokszor csak emberi eset megjelenésekor ismerik fel őket. Forrás: ECDC, Portfolio

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