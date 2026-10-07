Egyértelmű ítélet született: Friedrich Merz megbukott

Azzal a kijelentéssel, hogy

Friedrich Merz kancellársága kudarcba fulladt

a megkérdezettek 48 százaléka értett egyet teljesen, 19 százaléka pedig inkább egyetértett. 12 százalék szerint Merz még nem bukott meg kancellárként, 10 százalék inkább nem ért egyet, 6 százalék pedig egyáltalán nem ért egyet ezzel a kijelentéssel.

A kutatás tehát azt mutatja, hogy a németek 67 százaléka szerint Friedrich Merz kancellársága zátonyra futott.

Eltérés van ugyanakkor abban, hogy miként ítélik meg Nyugat-Németországban, illetve az egykori NDK területén Merz kancellári teljesítményét. Míg a nyugatnémetek 45 százaléka értett egyet teljesen, 19 százaléka pedig részlegesen azzal, hogy a Merz kormányfősége kudarcba fulladt, addig a keletnémetek és a berliniek 60+20 százaléka véli úgy, hogy a kancellár megbukott. Keleten mindössze 9 százalék mondta azt, hogy inkább vagy teljesen nem ért egyet azzal a kijelentéssel, hogy Merz kancellársága kudarcba fulladt.

Azzal az állítással, hogy Merznek vissza kellene vonulnia kancellárként és a CDU elnökeként, a megkérdezettek 44 százaléka értett egyet teljesen, 14 százalékuk pedig inkább.

Merz népszerűsége már hónapok óta erőteljesen hanyatlik, de a szeptember 6-án Szász-Anhaltban szeptember 20-án pedig Mecklenburg–Elő-Pomerániában, illetve Berlinben tartott tartományi választások után a kancellár pozíciója erőteljesen meggyengült. Szász-Anhaltban, ahol eddig kormányzott, Merz pártja, a CDU mindössze 17,2 százalékot szerzett, míg a radikális jobboldali AfD 43,8 százalékkal egyértelmű győzelmet aratott. A CDU Berlinben szintén elvesztette a tartományi jogú város vezetését, Mecklenburg–Elő-Pomerániában pedig 4,9 százalékkal kiesett a helyi törvényhozásból.

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