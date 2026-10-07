22°C derült
Budapest
  • Megjelenítés
Elásták a csatabárdot: Ukrajna köszönetet mondott Magyarországnak
Globál

Elásták a csatabárdot: Ukrajna köszönetet mondott Magyarországnak

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az elmúlt időszakban elég hullámzóan alakult Budapest és Kijev viszonya, a legújabb jelek szerint újra közeledés zajlik.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy „zöld utat adott” az EU-s csatlakozási tárgyalások második is harmadik klaszterének megnyitásához.

Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé

– jelentette ki a politikus.

Szibiha külön kiemelte magyar kollégája, Orbán Anita munkáját, szerinte ez az erős Európa érdekeit is szolgálja.

Még több Globál

Ambicíózus programmal állt elő az ember, aki felforgathatja egész Európát: csak lázálom a nagy terv?

Áttörték Európa határát Putyin csatlósai, embertelen csapás érte Prilukijt - Híreink az ukrán frontról szerdán

Moszkva megvillantotta a jövőt: filléres rakétákkal írnák át a modern hadviselés egyik alaptézisét

A gesztus fontos lehet a két ország kapcsolatának szempontjából, mivel az utóbbi időszakban finoman fogalmazva sem volt épp rózsás a hangulat Kijev és Budapest között. A Tisza választási győzelmét követően a két kormány közeledni kezdett, de ez nem mindig sikerült zavartalanul. Kiemelt figyelmet kapott például, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette Magyarország részvételével a Kárpáti Nyolcak határokon átívelő kezdeményezést, de később Magyar Péter cáfolta az ebben való részvételt. A nézeteltérések végül újra feszültté tették a kapcsolatokat, a hírek szerint a helyzetet

a magyar külügynek New Yorkban az ENSZ Közgyűlése közben sikerült elsimítani.

Kapcsolódó cikkünk

Áttörték Európa határát Putyin csatlósai, embertelen csapás érte Prilukijt - Híreink az ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Befektetési klub 2026

Befektetési klub 2026

2026. október 7.

Budapest Economic Forum 2026

2026. október 7.

Energy Investment Forum 2026

2026. október 8.

Kecskemét - Merre tovább hazai kkv-k? - Versenyképesség 2026-ban

2026. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Áttörték Európa határát Putyin csatlósai, embertelen csapás érte Prilukijt - Híreink az ukrán frontról szerdán
Atomrakétát lőtt ki Európa vezető hatalma – Megszólalt a Kreml: szerintük egyértelmű, mi történt
Egyértelmű ítélet született: Friedrich Merz megbukott
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility