Elásták a csatabárdot: Ukrajna köszönetet mondott Magyarországnak

Az elmúlt időszakban elég hullámzóan alakult Budapest és Kijev viszonya, a legújabb jelek szerint újra közeledés zajlik.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter megköszönte Magyarországnak, hogy „zöld utat adott” az EU-s csatlakozási tárgyalások második is harmadik klaszterének megnyitásához.

Lépésről lépésre halad előre Ukrajna uniós csatlakozása. Ukrajna és Magyarország együtt tesz lépéseket egymás és az európai egység felé

– jelentette ki a politikus.

Szibiha külön kiemelte magyar kollégája, Orbán Anita munkáját, szerinte ez az erős Európa érdekeit is szolgálja.

A gesztus fontos lehet a két ország kapcsolatának szempontjából, mivel az utóbbi időszakban finoman fogalmazva sem volt épp rózsás a hangulat Kijev és Budapest között. A Tisza választási győzelmét követően a két kormány közeledni kezdett, de ez nem mindig sikerült zavartalanul. Kiemelt figyelmet kapott például, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette Magyarország részvételével a Kárpáti Nyolcak határokon átívelő kezdeményezést, de később Magyar Péter cáfolta az ebben való részvételt. A nézeteltérések végül újra feszültté tették a kapcsolatokat, a hírek szerint a helyzetet

a magyar külügynek New Yorkban az ENSZ Közgyűlése közben sikerült elsimítani.

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