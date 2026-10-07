Elhunyt az idős asszony, akinek a kilakoltatása akkora port kavart, hogy előrehozott választás lett belőle

Elhunyt Maricarmen Abascal, a 87 éves spanyol asszony, aki kilakoltatása után a lakhatási válság miatti tüntetések szimbólumává vált országszerte - közölte a bérlők érdekképviseleti szövetsége (Confederación de Sindicatos de Inquilinas) szerdán.

Bár megszületett egy olyan történelmi jelentőségű megállapodás, amely lehetővé tette volna számára, hogy visszatérjen otthonába, ez a megoldás túl későn érkezett

- fogalmazott a szervezet közleményében, hozzátéve, hogy ez a gyötrelmes megpróbáltatást követő helyzet teljes mértékben elkerülhető lett volna.

Mint írták, a kilakoltatását követő események, a tömegtüntetések, a köztereken felállított táborok, az előrehozott választások és az általános sztrájk történelmi fordulópontot jelentenek, de ennek elérése "túl nagy áldozatot követelt".

Hangsúlyozták: Maricarmen küzdelmének példája és öröksége velük marad.

Tovább harcolunk érted és mindannyiunkért, pontosan úgy, ahogyan te mindig is szeretted volna

- áll közleményükben.

A 87 éves asszony 15 napja került kórházba. A belföldi és nemzetközi sajtót is bejárták azok a képek, amelyeken az idős nőt kilakoltatása napján hordágyon hozzák ki otthonából, hogy kórházba szállítsák.

Az asszonynak hatévnyi pereskedés után kellett távozni a bérlakásból, ahol hetven éven át élt.

A tulajdonjogot 2020-ban megszerző cég a korábbi összeg sokszorosára emelte a bérleti díjat, amely meghaladta nyugdíját. Kilakoltatását civil összefogással próbálták megakadályozni.

A kilakoltatást követő társadalmi felháborodás tiltakozóakciók sorát indította el. A nyomásnak engedve a lakást tulajdonló cég megállapodott az idős nő jogi képviselőivel, hogy visszaköltözhet a lakásba, és a nyugdíjának 30 százalékát fizeti bérleti díjként.

A Madrid belvárosában található Puerta del Sol téren azóta folyamatos a tüntetés, a területet sátortábor lepte el.

Az állandó tiltakozáshoz más városokban, a többi közt Barcelonában, Bilbaóban, Zaragozában és Sevillában is csatlakoztak sátortáborok felállításával.

A tüntetők annak ellenére kitartanak, hogy az előrehozott választásokat írtak ki november 29-ére és a parlament feloszlott, miután a lakhatási problémák megoldását célzó kormányrendeletek nem kapták meg a törvényhozás jóváhagyását. A legnagyobb spanyol szakszervezetek november 11-én egynapos általános sztrájkra készülnek, hogy tisztességes lakhatást, és az ehhez szükséges béreket követeljék.

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