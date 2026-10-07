Elképesztő apadás: 1900 óta nem mértek ilyen alacsony vízhozamot az északi szomszédunknál

Rekordalacsony átlagos vízhozamot mértek a Duna szlovákiai szakaszán Dévénynél - közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

A kedd esti bejelentés szerint a Duna előző napi átlagos vízhozama Dévénynél egy másodpercre számolva

575,9 köbméter volt, ami a legalacsonyabb ilyen adatnak számít a mérések kezdete, vagyis 1900 óta.

"A mostani adatokkal az 1909-ben mért rekord dőlt meg" - mondta az SHMÚ szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek nyilatkozva. Hozzátette: a Duna csaknem százhúsz éve mért legalacsonyabb vízhozama 580 köbméter volt másodpercenként. Az intézet előrejelzése szerint a folyó vízhozama várhatóan péntektől kezd majd emelkedni, ám a hónap közepe tájékán ismét rendkívül alacsony lehet.

A SHMÚ közlése szerint a Duna idei vízhozamára vonatkozó adatok azt mutatják, hogy az összes nyári hónapban az átlagosnál alacsonyabb volt, a folyó szlovákiai szakaszán az éves átlagokhoz képest csak a havi mennyiség 36 százalékát tette ki a vizsgált időszakban.

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